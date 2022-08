Většina lidí po sklizni řeže ostružiník špatně a úplně ho zničí: Nedělá to taky?

Užíváte si na zahradě svých vlastních ostružin? Pokud si v příštím roce chcete zajistit opět bohatou úrodu tohoto zdravého ovoce výrazné chuti, je potřeba keře po odpolzení ořezat. Připomeneme vám, jak na to správně a bez chyb.

Ostružiník (latinsky Rubus)

Jedná se o ovocný keř z čeledi růžovitých a je častým a oblíbeným doplňkem mnoha zahrad. Jeho plody jsou totiž nesmírně chutné a každému pokrmu dodají jistou jiskru. Většinou je rostlina krátkověká a dorůstá do výšky 2 až 3 metry. Na výhonech jsou typické ostré ostny, ale některé kultivary jsou v současné době i bez trnů.

Plody jsou nesmírně chutné a zdravé. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na nově vysazených ostružinách si pochutnáte až příští rok

Hned v prvním roce se dočkáte několika nových výhonů, které však budou zatím neplodné. Až v následujícím roce vyrostou z paždí listů kratší výhony, kde budou nejprve květy a následně plody. Jedná se o souplodí malých šťavnatých peckoviček. Na ostružiník často narazíte i ve volné přírodě, a to nejčastěji na okrajů lesů, na pasekách, mýtinách i loukách. Ostružiníku se daří všude tam, kde je dostatek slunce.

Proč potřebuje ostružiník řez

Ostružiníky patří k rostlinám, které se bez řezu neobejdou. Protože jsou poměrně dost invazivní, je nutné jejich růst korigovat, aby vám nerostly i tam, kde nechcete. Zároveň pomocí správného řezu zvýšíte keři výnosnost v příští sezoně a ochráníte ho před nežádoucími chorobami a škůdci. Dopřejete mu totiž příjemné provzdušnění, bez něhož často ostružiník trpí plísněmi a houbovými nemocemi.

Posezónní střih ostružinového keře

Protože ostružiny plodí na dvouletém dřevě, je nutné pomocí dobře provedeného řezu přispět k růstu silných jednoletých výhonků, které budou plné květů a urodí se z nich kvalitní plody. A to je hlavní důvod posezónního řezu. Pokud jste celou dobu pečlivě ostružiník hnojili a zavlažovali, bude mít váš keř větší počet nových výhonků, které budou poměrně rychle růst. Kdybyste ostružiník pravidelně neořezali měli byste na zahradě nevzhledný přehoustlý keř s málo ostružinami.

Jak a co odstranit

Řezem byste měli zlikvidovat staré, odumřelé, napadené a odplozené větve, a to i s ohledem na správné zahuštění keře, aby byl správně prosvětlen. Začněte s odstraňováním vždy odspoda. Jakmile máte odstraněny veškeré odplozené větve, můžete začít vystříhávat všechny ostatní, které jsou nepotřebné. Postupně se dostanete ke koruně keře, kde je nutné jemnými střihy odebrat staré a vyschlé větve. Stejně tak odstaňte i šlahouny, které rostou do dálky mimo keř, aby se vám tam nerozrostly.

Pomocí správného řezu zvýšíte keři výnosnost v příští sezoně a ochráníte ho před nežádoucími chorobami a škůdci. Zdroj: Profimedia

Výsledkem posezónního řezu by mě být keř s letos narostlými výhony, které vám půjdou vyvázat k pletivu. Boční větve by měly dosahovat délky okolo 20 cm a měly by obsahovat alespoň 4 až 5 oček, z nichž bude nový výhon později plodit.

Zvolte si správnou dobu řezu

Řez ostružiníků lze provést po ukončení vegetace, ale je možné to udělat i během zimního období, když nebude mráz. Nejpozději však v brzkém předjaří, než z keře začnou rašit nové výhonky a listy. Zastánci názoru, že neořezané větvě se starým listím ochrání rostlinu před chladným počasím, nechávají ořez až na konec zimy. Výsledný efekt je však minimální.

Zdroje: www.zahrada-centrum.cz, www.naturhelp.cz, www.nasezahrada.com