Jak správně ořezávat keře? Které prořezat nyní a které rozhodně ne

Většina zahrádkářů se na svých pozemcích nepyšní jen květinovými, případně zeleninovými záhony, skalkou, pěstěným trávníkem nebo košatými stromy. Častým prvkem našich zahrad jsou i keře, ať už jako solitéry, nebo třeba ve formě živého plotu. A ač by se to nemuselo zdát, i keře potřebují pravidelnou údržbu, a k té neodmyslitelně patří prořezávání. Jak tuto činnost zvládnout s co nejlepším výsledkem?

Okrasné keře jsou často ozdobou zahrady, která si nijak nezadá s rozkvetlým záhonem. Ale i o keře je nutné pečovat. A jednou z nezbytných činností je prořezávání. To nedává keřům jen pěkný tvar, jak by se mohlo na první pohled jevit, ale také podporuje jejich kvetení. Bez pravidelného řezu se tak může stát, že ozdoba vaší zahrady svoji schopnost kvést postupně ztratí. Obecně je účelem řezu odstranit staré, odumřelé a křížící se větve, někdy také větve odkvetlé, takže se do středu keře dostane více světla a vzduchu, což podporuje vývin nových výhonků.

Jaké zásady je nutné při prořezávání keřů dodržet?

Především je potřeba mít pořádné nástroje, které zahrnují zahradnické nůžky, případně malou pilku. Nástroje by měly být samozřejmě ostré, „pižláním“ větví byste keřům rozhodně nepomohli. A pak už to chce jen trochu zručnosti a základních znalostí.

Mezi nejdůležitější otázky při prořezávání patří, kdy se do této činnosti vůbec pustit. A tady platí, že nejsou jednotná pravidla. Představa, že „jedním vrzem“ ořežete všechny keře v zahradě, je možná lákavá, ale ve výsledku by rostlinám moc nepomohla. Doba řezu totiž závisí na tom, o jaký druh keře se jedná.

Keře rozlišujeme podle doby květu

Stálezelené keře, jako jsou například cesmíny, zimolez lesklý či bobkovišeň lékařská, je nejvhodnější prořezávat v období od poloviny do konce jara. Pokud by v té době ale keř kvetl, odložte řez až do doby po odkvětu. Výsledkem bude vitální rostlina pěkného tvaru. Pokud byste řez neprováděli, keř by nejenom působil neesteticky, ale svými rozměry by mohl začít utlačovat vegetaci v okolí.

Šeřík kvete od jara do poloviny léta Zdroj: Magnus Binnerstam / Shutterstock.com

Raně kvetoucí keře

Tyto opadavé keře, mezi které patří například trojpuk, pustoryl (někdy také nazývaný nepravý jasmín) nebo šeřík, kvetou od jara do poloviny léta. Nejvhodnější doba pro jejich řez je co nejdříve po odkvětu. Keře potom ve zbytku léta vytvoří nové výhony, které před zimou stihnou dostatečně zesílit, a nepoškodí je ani mrazy. Další rok potom keře kvetou právě na těchto nových výhonech.

Keře kvetoucí pozdě v létě

Tyto opadavé keře, mezi něž patří například latnatec či některé druhy tamaryšků, kvetou na konci léta. Ořezávají se ale až ke konci jara dalšího roku, nově vzniklé výhony na konci léta téhož roku kvetou. Pokud by se tyto keře ořezaly hned po odkvětu, tedy někdy začátkem podzimu, nové výhony by nestačily do zimy dostatečně zesílit, a nemusely by zimu přežít.

Latnatec kvete na konci léta Zdroj: Andrew Linscott / Shutterstock.com

Keře kvetoucí v zimě

Ač se to zdá neuvěřitelné, opravdu existují keře, které nás obdaří půvabnými květy třeba v prosinci či lednu. Mezi ně patří například opadavá kalina bodnantská, vilíny nebo příznačně pojmenovaný zimokvět časný. Tyto keře není potřeba radikálně ořezávat, dokonce jim to ani nesvědčí, protože nemají příliš velkou schopnost regenerace. Stačí upravovat tvar, obzvlášť u mladých rostlin. U těch starších po odkvětu, což je obvykle na začátku jara, stačí odstranit větvičky, které jsou viditelně nemocné či poškozené, případně keř nadmíru zahušťují. Tyto větvičky by totiž mohla napadnout hniloba, která by postupně ohrozila celý keř.