Inspirace: Jak osázet předzahrádku, aby vzbudila obdiv a stála málo práce

Předzahrádka mnohdy tvoří estetický dojem celého domu, je to totiž to první, co vidíme, když k někomu přijdeme na návštěvu. Myslet byste tedy měli především na to, aby byla pěkná, souměrná a její údržba vám nedala příliš práce. Inspirujte se našimi radami!

Už naše babičky věděly, že předzahrádka patří mezi důležité součásti domu, proto na ni vysazovaly nejrůznější květiny a keře, díky kterým jejich chaloupky mnohdy vypadaly jako z pohádky. I vy se zaměřte na to, co na ni sázíte, jinak by také mohla vypadat jako chaotická džungle, což určitě nechcete.

Pokud stavíte nový dům a předzahrádku si teprve budujete, zjistěte si, jak vedou inženýrské sítě a následně si rozvrhněte, kde povedete chodníky či kam dáte dlažbu. Předem si vytyčte tvar záhonu, aby vás nic nepřekvapilo. Ideálně hranice záhonu zdůrazněte palisádami z ušlechtilého betonu.

Plochu předzahrádky následně zryjte, půdu prokypřete, odstraňte plevel a kořeny starých rostlin, kterých se potřebujete zbavit. Posypte zahradním substrátem a srovnejte.

První vysaďte keře, které zaberou nejvíce místa

Jako první vysaďte keře, které vám zaberou nejvíce místa a zalijte je. Když se voda vsákne, pokryjte plochu speciální černou textilií na zahrady, která udržuje vlhkou půdu a zabraňuje růst plevele. Ušetříte si tím spoustu práce do budoucna. Dále plochu pokryjte drcenou kůrou či štěrkem. Textilii zatěžte kameny, čímž ji nejen upevníte, ale doladíte vzhled zahrady.

Pamatujte, že v jednoduchosti je krása Zdroj: Nick_Nick / Shutterstock.com

Nyní už můžete přejít na volbu rostlin. Jde vám přece o to, aby předzahrádka vypadala krásně a to ideálně v průběhu celého roku. Kromě okrasných dřevin tedy použijte také letničky, trvalky, cibuloviny či okrasné trávy. Myslete také na místo, kam rostliny zasadíte. Pokud je vaše předzahrádka orientována na sever, volte květenu, které vyhovuje stín. Je to břečťan, rododendrony či pomněnky.

Naopak jižní předzahrádky budou neustále pod palbou slunce, proto na ně zasaďte trvalky i letničky, které ho milují. Také se tam bude dařit bylinkám ze Středomoří, okrasným trávám a skalkovým růžím.

Inspirujte se kompozicí našich babiček, věděly, co dělají

Inspirovat se můžete skladbou předzahrádek, kterou využívaly už naše babičky. Těm šlo kromě vzhledu také o praktičnost. Většina rostlin na jejich zahrádkách byla jedlá nebo plnila funkci léčivek. Šlo většinou o zvonky, hvozdíky, kopretiny, lilie, kosatce, kontryhel, pomněnky a samozřejmě růže. V případě, že byla babička věřící, mohly se objevovat i takové rostliny, které plní ochrannou funkci. Takový šeřík či jeřáb chrání domov před zlem.

Předzahrádka patří mezi důležité součásti domu Zdroj: Elena Elisseeva / Shutterstock.com

Pamatujte, že v jednoduchosti je krása. Postupem času se trvalky stejně rozrostou a vznikne vám krásná barevná kompozice. Mezi barevné květiny se nebojte vysázet bylinky jako libeček, meduňku, mátu, pažitku či petržel, nejen, že to bude skvěle vypadat, ale navíc všechny tyto rostliny využijete při vaření.