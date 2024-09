Je krásná, voňavá a připomíná nám dny dovolené. Levanduli milujeme a stále častěji jí osazujeme záhony v zahradách i parcích. Její pěstování není náročné, ale jsou tady některé zásady, které je třeba znát, abychom rostlinám neublížili. Největší problémy můžeme udělat nesprávným řezem.

Jak správně ostříhat levanduli poradí také Tomáš Rygl v youtubovém videu:

Zdroj: Youtube

Neubližujme levanduli

Levandule je trvalka, která bez větších problémů snáší naše poměrně mírné zimy. Přečká je ale bez úhony jen tehdy, když jí na podzim neublížíme nesprávným řezem. Naučme se tedy, jak s ní nakládat, abychom nenadělali více škody než užitku.

Aby za rok zase krásně kvetla

Tato krásná a z mnoha důvodů také užitečná rostlina potřebuje na podzim naši péči a důkladný, ale také opatrný řez. Jak na něj a proč je tak důležitý? Je to jednoduché, levandule, jako každá trvalka, postupem doby dřevnatí, což nechceme dopustit ve větší míře, než je nezbytně nutné.

Kdybychom nechali roční přírůstky přes zimu na rostlině, začaly by dřevnatět také, keře by se nevzhledně rozrůstaly a rozestupovaly, zatímco květy by se objevovaly jen na nových výhoncích. Ty by však již netvořily kompaktní “kopečky”, které na levandulích tak milujeme.

Nestříhejte do dřeva

Je tedy zřejmé, že se bez podzimního řezu levandule neobejdeme. Dbejme ale na zásadu, že budeme odstříhávat jen roční přírůstky a nebudeme zasahovat do již zdřevnatělých částí. Samozřejmě jedna nebo dvě větvičky, do nich zasáhneme trochu hlouběji, rostlinu nezahubí, obecně se ale snažme neubližovat jí více, než je nezbytně nutné.

Ideální bude, když se nám podaří vytvořit souměrný kopeček, který bude nejen prospěšný pro rostlinu, ale také líbivý na pohled. Vytvoříme si tak základ krásné a zdravé ozdoby zahrady pro příští rok.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Z levandule si můžete vyrobit mnoho užitečných přípravků

Zasáhněte včas

K podzimnímu řezu je třeba vybrat tu pravou dobu, která však končí s příchodem prvních mrazíků. Proto je dobré zákrok provést ještě v září, nejpozději v první polovině října, aby měly levandule dost času přizpůsobit se novým podmínkám a veškerou svoji sílu věnovat přípravě na zimu. Snažte se řez provádět ve dnech, kdy se mohou rostlinky spolehnout na slábnoucí sluneční svit, budou pak lépe regenerovat.

Postupujte zhora dolů

Cílem podzimního řezu je vytvoření ideálního tvaru pro přezimování a další růst levandule v příští sezóně. Tím je skutečně poměrně nízký, ale souměrný kopeček, tvořený převážně dřevnatými částmi výhonů. Nejprve si proto určete horní hranici a podle ní vytvarujte okolní výhony.

Dávejte pozor na souměrnost

Pokud máte větší záhon nebo jste levanduli vysázeli jako ohraničení záhonu nebo travnaté plochy, bude dobré vytvořit si měrku, podle které budete udržovat stejnou výši všech zastřižených rostlin. Tuto pečlivost oceníte v příštím roce při pohledu na kvetoucí výsledek svého díla.

Používejte šetrné nástroje

Co je ještě důležité při podzimní řezu levandule (ale nejen při něm)? Jsou to co nejostřejší a čisté zahradnické nůžky, které rostlinu zbytečně nepoškodí a nechtěné výhony oddělí hladkým a rovným řezem. Pokud nůžky před prací ještě navíc ošetříme desinfekcí, uděláme pro jakoukoliv zkracovanou rostlinu vynikající službu, protože zabráníme možnému infikování rány choroboplodnými zárodky.

Pusťte se do toho

Máte také na zahradě levanduli? Pak neváhejte a vydejte se k záhonu s nůžkami, abyste se o ni dokonale postarali. Tyto nádherné bylinky se vám za vaši péči odvděčí krásným voňavým, léčivým a nepříjemný hmyz odpuzujícím květem. A to za to přece stojí.

