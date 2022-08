Muškáty rostou do výšky, ale nekvetou: Ostříhejte je, pokvetou až do podzimu

Máte pocit, že vašim muškátům dochází síly a kvetou čím dál míň? Tady je recept, jak je zase probudit k životu…

Jsou lidé, kteří muškáty po jedné sezoně vyhodí a příští rok si koupí nové. A pak jsou tací, kterým je těch zelených rostlinek líto a nechávají je přezimovat na chodbě v domnění, že se jim pak květinky odvděčí hezkým růstem. Pokud jste ten druhý typ pěstitelů muškátů, možná vás výsledek zklame. Pelargonie, které jste celou zimu tak hýčkali, se za oknem tváří spíše jako znavení sportovci po louhém běhu. Sem tam vykřešou nějaký květ nebo lístek, ale oproti loňskému roku, kdy kvetly jako o život, je to jen slabota. Co s nimi?

Revitalizace unavených rostlin

Ať už máte doma za oknem (nebo v okrasné míse) převislé muškáty (Pelargonium peltatum) nebo pelargonie břečťanolisté (Pelargonium peltatum), správný řez je osvěží a vlije jim „krev do žil“. Tato procedura se provádí nejčastěji na jaře, ale ve své podstatě ji můžete využít kdykoliv, když cítíte, že muškáty ztrácejí na kráse. Ale buďte opatrní, řez je pro rostlinu taková malá operace. Proto je potřeba ho provést správně, abyste nenadělali více škody než užitku. Pokud se vám ale úkon povede, odměna vás nemine. Obřezané muškáty většinou chytnou druhý dech a začnou obrůstat novými lístky a květy. Pohled na ně je pak jedna velká nádhera!

Řez muškátům odlehčí a pak se budou moci věnovat své kráse. Zdroj: Profimedia

Jak na řez

Ještě než začnete, odstraňte na muškátu veškeré suché, poškozené nebo nemocné části. Pak rostlinu seřízněte tak, aby na každém stonku zbyly nanejvýš dvě nebo tři očka. Řez muškátům odlehčí a ty se konečně mohou věnovat své vlastní kráse. Některé kousky ukáží svůj nový půvab už po 25 dnech od obřezání. Jiné až v nové sezóně.

Rostlinu seřízněte tak, aby na každém stonku zbyly nanejvýš dvě nebo tři očka. Zdroj: Profimedia

Výživné látky z bobkového listu

Aby muškáty dobře prospívaly, potřebují dostatek živin a vitaminů. Pokud chcete, můžete vyzkoušet speciální hnojivo z bobkového listu. Tahle nenápadná rostlinka obsahuje důležité vitaminy A, B, C a minerály, jako například draslík, vápník, hořčík, sodík a zinek. Proto vaším rostlinkám jen prospěje. Jak si hnojivo z bobkového listu připravíte: 4 bobkové listy zalijte 1 litrem horké vody (nejlépe o teplotě 70 °C). Směs nechte louhovat 3 – 4 hodiny, poté ji přeceďte a používejte jako postřik na listy nebo jako klasickou zálivku. Hnojivo aplikujte jednou za měsíc. Víckrát raději ne, muškáty by mohly být přehnojené, což by jim také moc neprospělo.

Hnojivo z bobkového listu dodá muškátům vitaminy a minerály. Zdroj: Profimedia

Co o muškátech možná nevíte

V Čechách se nejvíce pěstují pelargonie šťítnaté, které se zapsaly do povědomí pěstitelů jako převislé muškáty. Za oknem v truhlících můžete vidět pelargonie páskaté, tedy vzpřímené muškáty. Mají podobné nároky na světlo, vláhu a výživu.

Namísto kupovaného hnojiva se dá využít i kávová sedlina.

Pokud muškáty zaléváte studenou vodou, můžete jim způsobit „korkovitost“. Proto rostlinky zalévejte vždy jen odstátou vodou.

Chcete nechat muškáty přezimovat? Někteří pěstitelé je vyjmou z nádob a skladují zabalené v papíru.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.ireceptar.cz