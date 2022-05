Šeříky po odkvětu: Jak je správně ostříhat, abyste se za rok dočkali superkvětů

Vůně šeříků začíná slábnout a jeho květy se s námi pomalu loučí. Co udělat pro to, abyste se příští rok mohli opět kochat krásnými obrovskými květy? Je potřeba použít nůžky!

Šeřík patří v našich zahradách mezi oblíbený keř či malý strom a nikdo se tomu nemůže ani divit. Jeho omamná vůně s krásnými květy nás na jaře každoročně na pár týdnů obohacují. S koncem května nás toto šeříkové opojné květenství pomalu opouští…a zase až za rok!

Šeříky jsou nádherné i jako živý plot. Zdroj: Shutterstock.com

Šeřík

Jedná se opadavý stromek či polokeř a jeho domovinou je daleké Čína. Vysoký je od jednoho metru až po metry čtyři. Vybrat si lze z několika barevných možností přírodních či botanických druhů. Lata (hroznovité květenství) je dlouhé až 20 cm, ale nekvete déle než 3 týdny. Nejčastěji se s šeříky setkáváme v parcích, ale i u cest, kde volně zplaňují.

Požadavky šeříku

Aby vám šeřík prospíval tak, jak by prospívat měl, musí k tomu mít ty správné podmínky. Zásadní je slunné stanoviště, tam květenství i perfektně vynikne. V polostínu bude růst šeřík také, ale nebude to zas takový šlágr. Pokud se vám bude chtít do hnojení, směle do toho, hnojit lze již od jara. Keř nemá rád přemokření, i když v době nasazování poupat a květu spotřebuje více vody než obvykle.

Po odkvětu šeřík seřízněte!

Jestliže se chcete dočkat příští rok velkých a nádherných květů, není nic jednoduššího, než šeříku trošku pomoci. Chce to zasáhnout ihned po odkvětu. A jak? Odstraňte co nejdříve všechna odkvetlá květenství. Kdybyste tak neučinili, začala by vznikat semena a tím pádem by se nově rostoucí výhony zbytečně oslabily. Odstraňujte ale pouze a jen odkvetlá květenství, ostatních částí šeříku si nemusíte vůbec všímat.

Po odkvětu vezměte nůžky a odstraňte výhony s květenstvím šeříku. Zdroj: Profimedia

Zmlazovací řež až později

Tyto keře většinou na zahradě necháváme bez většího povšimnutí, ale takový omlazovací řez jednou za čas udělá divy! A šeříky snesou i dosti zásadní zásah. Nejvhodnější čas, kdy řez provést, je přibližně měsíc říjen, kdy končí vegetační období. Je důležité předem upozornit na fakt, že šeřík kvete na loňském dřevě, takže řez provádějte raději postupně během několika roků. Větev seřízněte vždy nad očkem, které směřuje ven. Jestli po ořezání vzniknou větší rány, nezapomeňte je ošetřit balzámem.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, izahradkar.cz, www.ceskestavby.cz