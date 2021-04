Chcete sytě modré nebo červené květy hortenzií? Chytrý trik, kterým změní barvu

Hortenzie jsou díky variacím barev ozdobou mnoha zahrad. Vytvářejí nádherný kontrast k zelenému trávníku a keře vynikají v malých skupinách. Můžete je vysadit i jako podrost vyšších dřevin nebo tam, kde potřebujete zakrýt nevzhledný kout. Navíc barvu jejich květů si můžete sami změnit, protože můžete ovlivnit půdní reakci.

Hortenzie pocházejí z Japonska, kde byly nižší až středně vysoké keře s velkými listy a vznešeným jménem vysazovány s oblibou v panských zahradách. Květy jsou často uspořádány do bohatých kulatých nebo plochých květenství.

Cesta hortenzií z Japonska do evropských zahrad vedla přes Čínu. Tam květinu nalezl francouzský botanik, jenž rostlinu romanticky pojmenoval po své přítelkyni Hortensii Barté.

Hortenzie se do Evropy dostala z Japonska, kde se hojně vyskytuje dodnes Zdroj: Profimedia

Polostín a dostatečná zálivka

Hortenzie se objevuje ve všemožných barevných variacích, které si dokonce můžete sami změnit.

Musíte pracovat se zdravou rostlinou s dostatečně vyvinutým kořenovým balem. Nejideálnějším místem pro je polostín a rašelinohlinitá zemina. Hortenzie nemají rády vápenité půdy, v nichž poměrně rychle hynou.

Po odkvětu se doporučuje keř mírně prosvětlit, aby jednoleté výhony nezahušťovaly korunu keře. Přebytečné výhony odstraňte a zbylé zkraťte o jednu třetinu. Hortenzie se následující rok odvděčí bohatšími a většími květy.

Zalévat bychom měli hojně a ideálně dešťovou vodou, aby půda nikdy nevyschla. Na zimu květinu připravíme tím, že ke kořenům nahrneme lehčí substrát nebo vrstvu spadaného listí.

experimentování může přinést i keřík se dvěma barvami květů Zdroj: Profimedia

Je libo modrou nebo růžovou?

I když si můžete vypěstovat takovou barvu, jakou chcete, není to tak úplně jednoduché. Barva každého kultivaru se mění jen v určité škále, takže z bílé nikdy neuděláte žlutou. Bílou můžete změnit na růžovou či modrou.

Razantní změnu lze provést u původně růžově kvetoucí odrůdy. Rostlinu musíte přesadit do co nejkyselejšího substrátu (pH od 3,5 do 4,5). Barva květů totiž do určité míry závisí na půdní reakci. Kyselejší půda způsobuje modrání květů, neutrální zrůžovění.

Nebo červenou?

Fialových květů v odstínu mezi červenou a modrou dosáhnete při pH kolem 6 dodáním jen mírného množství hliníku do půdy. Pokud hliník chybí a pH je mezi hodnotami 6,5 až 7, budou květy v odstínech růžové až červené. Se zvyšováním pH však postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození celkové výživy rostlin kvůli chybějícímu železu.

Experiment se dvěma barvami

Pokud máte rádi pokusy a chcete vyzkoušet, jak bude rostlina reagovat na půdní podmínky, zkuste si vypěstovat dvoubarevný keřík. Každou stranu keříku hnojte rozdílným způsobem – na jedné straně pH zvyšte a na druhé naopak snížte a přidejte trochu hliníku. Výsledkem bude zajímavé „soukvětí“ se dvěma různými odstíny barev.

Pouze barvu bílé hortenzie nepřeměníte žádným způsobem Zdroj: Profimedia

Trocha alchymie při hnojení

Pro hnojení nikdy nepoužívejte prostředky, které vážou železo (vhodný je například Cererit či Kristalon), jinak se modré zabarvení neobjeví. A chcete-li si být jisti tím, že se květny zbarví namodro,

aplikujte dvakrát týdně do zálivky 3 až 5 gramů kamence amonného na litr vody, a to minimálně čtyři týdny před květem.

I babské rady se věnují této tematice: Při sázení dejte pod rostlinu kousek alobalu nebo k již zasazené hortenzii zapíchněte do země hliníkovou lžíci. Změnu barvy z růžové na modrou způsobí volné ionty hliníku na barvivo obsažené v květech, pravděpodobně se vám změna povede.

Takže pokud máte zahradu sladěnou na určitou barvu, pak je nejjednodušší pořídit si právě hortenzie. U květů si můžete barvu přizpůsobit celkovému koloritu. Ale pozor, například u bílé hortenzie barvu nijak neovlivníte.

