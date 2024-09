Nepřehlédnutelné kosatce jsou ozdobou nejedné zahrady. Pokud si však chcete jejich krásy užívat po dlouhou dobu, je potřeba vědět, jak o tyto nádherné květiny správně pečovat.

Kosatce jsou oblíbené trvalky, které vynikají nejen svým vyšším vzrůstem, ale především i svými nádhernými květy v různých barvách a tvarech. V podstatě se jedná o naprosto nenáročnou rostlinu, které stačí k životu docela málo. Co je pro kosatce důležité a jak se o ně v průběhu sezóny starat?

Jak správně zasadit kosatce? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Catherine Moravec:

Zdroj: Youtube

Nejdéle pěstované okrasná rostlina v Evropě

Zrovna kosatec zahradní je nejdéle pěstovanou okrasnou rostlinou na evropském kontinentu. Jejich rod získal název podle řecké bohyně duhy Iris. Během panování Karla Velikého byl kosatec symbolem římské říše. Iris najdete i na státním znaku Francie. Kosatec neztrácí na popularitě ani v současnosti a jejich pěstování je rozšířené téměř po celém světě.

Kosatec zahradní je nejdéle pěstovanou okrasnou rostlinou na evropském kontinentu.

Proč jsou kosatce oblíbené

Popularita kosatců je dána zcela určitě jejich vzhledem. Jedná se skutečně o ojedinečné rostliny se zajímavými květy v odstínech modré, žluté, bílé či červené. Dalším důvodem je jistě i nenáročnost pěstování a značná odolnost. Proto ji milují i všichni nezkušení pěstitelé.

Jakou lokalitu kosatce vyžadují

Aby kosatec zdravě rostl a vydatně kvetl, potřebuje světlé místo až polostín, nejlépe obrácené na jih a ideálně někde v závětří.

Do jaké půdy kosatce vysadit

Kosatce vám budou vděčné za dostatečně propustnou humózní půdu, která je bez zamokření. Raději se vyhněte vysazování do těžké jílovité půdy. Nadměrná vlhkost nesvědčí oddenkům, které pak mají tendenci uhnívat.

Postupné kvetení

Různé druhy kosatců vykvétají v jinou dobu. Letní druhy vás oblaží během června a pozdní od poloviny července výše. Na přelomu prázdnin mívají kostce tendenci odkvétat a zcela určitě ocení vaši pomoc.

Jakmile kosatec odkvete, je nutné uříznout květní stonek.

Odkvetlé květy odstraňujte

Jakmile kosatec odkvete, je nutné uříznout květní stonek, a to přímo nízko nad zemí. Udělejte to pod úhlem 45 °, aby nedošlo k usazování vody v místě řezu. Odkvetlé kosatce je nutné ořezat proto, aby zbytečně neodčerpávaly energii ze zbytku rostliny, která by mohla naopak začít nov stvoly s poupaty. Postupně odstraňujte i suché listy, a zelené vždy zachovejte, slouží k potřebné fotosyntéze.

Jak kosatce připravit na zimu

Vzhledem k tomu, že jsou kosatce odolné, můžete je nechat přes zimu venku v záhonech. Zelené listy je však nutné před mrazem ochránit. Proto je na podzim zkraťte na cca 15 cm a zasypejte trochou písku nebo obložte chvojím.

