Jaro se blíží a většina z nás jej už netrpělivě vyhlíží. S prvními slunečnými a teplejšími dny se také začínáme zamýšlet nad tím, co letos vyroste na zahradě. Chcete-li opravdu velkou úrodu okurek, měli byste dodržet pár dobrých rad odborníků.

Kdy se pustit do výsevu okurek na předpěstování v květináčcích? Ideální bude přelom března a dubna, musíme ale počítat s tím, že v této době budou klíčící rostlinky potřebovat zázemí a teplo našeho domova. Semena necháme nejprve naklíčit na navlhčené vatě nebo jiném savém materiálu, a jakmile se objeví maličké klíčky, bude čas semínka přemístit do substrátu. Ale pozor: musíme pracovat velmi opatrně, abychom klíčky neulámali.

Je ten nejvyšší čas postarat se o budoucí úrodu. Co všechno byste měli udělat, najdete na youtube ve videu na kanálu Zahrada:

Zdroj: Youtube

Nejprve do truhlíků

Jak na výsev do země? Do truhlíku nebo jiné vhodné nádoby nasypeme asi 5 centimetrů substrátu, na který jemně rozmístíme semínka a vše zasypeme jedním až dvěma centimetry zeminy. Pokud truhlík překryjete potravinovou fólií s několika otvory, bude se okurkám dařit ještě lépe a výsledky uvidíte rychleji. Jakmile se objeví zárodky rostlin nad povrchem substrátu, bude čas na sejmutí fólie a přemístění truhlíku do mírně chladnějšího místa. V tuto chvíli již nebude třeba původních 25, ale jen kolem 22°C a v noci ještě o tři stupně nižší. Rostlinky vyklíčí a brzy se začnou objevovat první, takzvaně děložní lístky.

Nechte okurky osamostatnit

Jakmile budou mít malé okurky první dva lístky, přijde čas na jejich přesazení. Každé z nich dopřejeme vlastní květináček o průměru kolem deseti centimetrů. Teplota pro pěstování zůstává stejná jako v předchozí fázi. Květináče se stanou vhodným prostorem pro vyvíjející se rostliny na tři týdny, u salátovek klidně o týden déle, respektive tak dlouho, než budou mít plně vyvinuté minimálně tři pravé listy. Zdravou sadbu poznáme podle vyrovnaného růstu a syté zelené barvy bez žlutavých nebo nahnědlých skvrn.

close info Profimedia zoom_in Semínka okurek sázejte do malých květináčů. Mějte na paměti, že je musíte zahrabat opravdu hluboko.

Správný čas na výsadbu

Máte okurky připravené k výsadbě na záhon a venku už je dost teplo na to, aby byly s naší pomocí schopny přečkat i noční nižší teploty? Tato chvíle přichází na počátku května a stejně jako předpěstování v pokojových podmínkách má i další fáze svoje pravidla. Okurky nesmíme nechat přerůst a takzvaně překořenit. Znamená to, že pokud bychom je nechali v květináči jen o týden déle, než je potřeba, rozvíjející se kořeny by měly málo místa a začaly by odumírat, což následně zbrzdí jak růst okurky na záhonu, tak sníží výnos.

Potřebují dost místa

Při výsadbě na záhony nesmíme šetřit místem, okurky mají tendenci rozpínat se na poměrně velkém prostoru. Proto si vyznačíme spon 30 x 90 cm a pro salátovky jej ještě o 10 cm rozšíříme. I když bude záhon zpočátku vypadat chudě, jakmile se rostliny rozrostou, vznikne dokonale zapojený porost. Při výsadbě je třeba postupovat velmi opatrně a sazeničky vyklápět z květináče i s celým balem. Tak je také zasadíme do předem připraveného důlku na záhonu a přihrneme zeminou a opatrně zalijeme odstátou, nikoliv ledovou vodou. Abychom mladé rostlinky ochránili před možným chladem, který by je mohl poškodit, překryjeme záhon lehkou, světlopropustnou netkanou textilií, která může na místě zůstat po delší dobu.

Nakypřit, zalévat, ale vše opatrně a s rozumem

Okurky jsou na záhonu, ale naše péče o ně nekončí. Jednou za dva týdny bude potřeba (než bude porost zapojený) nakypřit jemně zeminu a dalším důležitým bodem je samozřejmě zálivka. Okurky nesmí ani uschnout, ale také nesnáší přemokření. Nikdy nebudeme zalévat přímo rostlinu nebo její nejbližší okolí, ale vodu jí nabídneme několik centimetrů od krčku. Do zálivky je vhodné přidat hnojivo, a to buď průmyslově vyráběné s dusíkem, ale pokud chceme mít zeleninu v biokvalitě, zvolíme raději zkvašený drůbeží trus. Tuto výživu dopřejeme rostlinám jednou za měsíc.

Zdá se vám to složité? Uvidíte, že to není tak těžké ani pracné, jak se na první pohled zdá. Navíc obrovská úroda, která na vás čeká, bude tou nejlepší odměnou.

Zdroje: www.rostlinky.cz, www.floranazahrade.cz, vseozahrade.eu