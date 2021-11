Jak pěstovat bonsaje, aby to zvládl i začátečník. Snadný návod krok za krokem

Líbí se vám bonsaje? Pěstování bonsají je krásné staré umění pocházející z Asie. Pěkná bonsaj je taková, která vypadá jako starý strom v krajině. Pokud si chcete vyzkoušet vypěstovat vlastní, směle do toho. Pěstování bonsají vůbec není tak náročné, jak se může zdát.

Vypěstujte si vlastní nádherné bonsaje

Pěstování bonsají začíná výběrem stromku. Často ani nejde o strom, ale keříky nebo rostliny, kterým dřevnatí kmínek. Krásná bonsaj je taková, která vypadá jako strom vyrůstající někde v krajině. Také proto se často bonsaje sázejí a tvarují přes kameny, na navršené hlíně simulující stráň, případně s miniaturními dekoracemi. Výběr stromku či keře je velmi důležitý. Bonsaj bude potřebovat stejné podmínky, jaké by měl stromek v přírodě, ale bude mnohem citlivější a náchylnější než strom vyrůstající v zemi.

Bonsaj vytvarovaná ze semenáčku borovice. Zdroj: Anna Jurkovska / Shutterstock.com

Sazeničku bonsaje můžete mít i zadarmo

Správný stromek, který simuluje skutečný starý strom, musí mít i drobné lístky. Pokud zvolíte velkolisté rostliny, výsledek nebude u drobného stromečku hezký. Proporčně nebude bonsaj nikdy vypadat pěkně.

Pro začátečníky se velmi hodí skalník. Obyčejný keřík známý z předzahrádek má nejen drobné pevné lístky, ale také zajímavou kůru, pokvete drobnými růžovými kvítky, které se přemění na kuličky připomínající jablíčka. Opravu byste jen těžko hledali vděčnější bonsaj pro začínající pěstitele. Moc pěkná může být i babyka, túje a jalovec. Pokud si najdete semenáček v přírodě nebo předzahrádce, můžte jej mít i zdarma. Také je možné vybrat bonsaje vhodné do bytu. Bonsaj můžete vypěstovat i z pokojových rostlin, například různých citrusovníků, tlustice nebo drobnolistých fíkusů.

Ficus microcarpa můžete pěstovat v domácnosti. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Květináče pro bonsaje kupujte raději s miskou

Každý stromek potřebuje květináč, nejlépe s miskou. Miska je u bonsají velmi důležitá. Zatímco u běžně pěstovaných rostlin květináč nezarovnáváme hlínou až do kraje, aby zůstalo místo na vsakující se zálivku, u bonsají tomu bývá často naopak. Je to především díky tomu, že chceme nezvykle a zajímavě upravit okolí bonsaje. Navršením hlíny, pěstováním mechů či vytvořením falešných skalisk už nemusí zůstat v květináči dostatek místa na vsáknutí zálivky. Proto se raději ujistěte, že má vybraný květináč i misku o správné velikosti. Krásně působí především mělké a široké nádoby.

Na zemině pro pěstování bonsají nešetřete

Zemina je samozřejmě velmi důležitá. Bonsaje se sázejí do poměrně malých květináčů, protože stromečky udržujeme nízké. Chceme, aby rostlina stárla, ale nerostla do výšky. Proto na zemině rozhodně nešetřete. Budete jí potřebovat jen velmi malé množství, ale kvalitní výživný substrát vhodný pro váš stromeček zajistí bonsaji kvalitní růst a lepší zdravotní stav.

Bonsaje přezimující ve skleníku Zdroj: Miloš Kučera a archiv Petra Havelky

Co s bonsajemi na podzim?

Venkovní bonsaje se doporučuje přemístit do skleníku nebo zasadit každý podzim do záhonu, kde přečkají zimu. Na jaře je opět vytáhnete, zastřihnete kořeny a zasadíte do květináče. Kořenový bal bude dobře držet tvar, takže není těžké rostlinu do květináče jen vložit a přisypat zeminu, kam je třeba.

Dejte si také pozor na to, jak moc vystavíte bonsaje slunci. Během horkého léta se mohou na sluníčku popálit.

Nejlěpší z pěstování bonsají na závěr

Nejzajímavější částí práce na bonsajích je jejich tvarování. Na to se používá hlavně tvarovací drát a dobré nůžky. Inspirujte se v odborné literatuře či na internetu a podle typu stromečku zvolte vzhled, ke kterému se budete chtít přiblížit. Podle tvaru můžeme mluvit o stylech od kolmého vzpřímeného kmínku až ke kaskádovitému vzhledu, kdy bonsaj přesahuje kraj nádoby a jakoby padá dolů. Takový vzhled je vhodný pro jehličnany, které připomínají borovice rostoucí ze skalního ostrohu.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, https://gardenerspath.com