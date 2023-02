Je ten pravý čas vysévat celer. Zkuste letos i řapíkatý a naťový

Celer je základ české kuchyně, který dá pokrmům správně kořeněnou chuť a ten správný říz. Proč si tedy neudělat své vlastní domácí zásoby? Máme pro vás tip, jak pěstovat celer už od semínek.

Celer je kořenová zelenina, která se hodí nejen do polévek, ale i do omáček a jako chutná příloha k masům. S jeho pěstováním můžete začít právě teď, kdy si zasejete jeho semínka. Díky tomu budete mít vlastní kvalitní sazenice zvoleného druhu, které lze pěstovat i v truhlíku na terase či balkónu. A to nejen bulvový, ale i řapíkatý a naťový.

Více o pěstování celeru se dozvíte v tomto videu:

Celer neboli miřík vonný

V našich končinách se celer pěstuje zhruba od 19. století, kdy se k nám dostal z jižní Evropy. Tato rostlina byla známá už ve starém Egyptě, kde se její listy používaly během pohřebních obřadů. Tehdejší planý celer se nekonzumoval, byl totiž k jídlu moc hořký. Staří Řekové později celerové listy bělili, díky čemuž měly jemnější chuť, a od té doby se stal vyhledávanou lahůdkou.

Celer si snadno vypěstujete i na balkoně. Zdroj: Shutterstock

Začněte s pěstováním včas

Protože je celer teplomilnou zeleninou s dlouhou vegetační dobou, a to zhruba 180 až 240 dní od výsevu do sklizně, měli byste začít s výsevem už teď během února. Opožděný výsev bývá příčinou nedostatečného vývinu bulev, a tedy menší sklizni. Jestliže vysejete semínka celeru nejpozději do konce února, budete moci koncem dubna či počátkem května zasazovat statné sazenice, které se vám dobře ujmou a budou se nadále zdravě vyvíjet.

Který bulvový celer si vybrat?

V současné nabídce najdete mnoho kultivarů bulvového celeru, takže je opravdu z čeho vybírat. Liší se od sebe nejen tvarem a velikostí, ale barvou po rozkrojení a vůní. Vegetační doba celeru je však u všech téměř stejná. Oblíbené jsou například odrůdy Albín, Maxim, Cisko, Kompakt, nebo Neon, který má nejsvětlejší dužninu. Nejnovější odrůdy si většinou udržují svůj světlý odstín i po rozkrojení či tepelné úpravě. Stejně tak narazíte na více druhů u celeru řapíkatého i naťového.

Pro celer je důležitý řídký výsev

Nejprve si řádně prolijte výsevný substrát vodou a nechte řádně okapat. Následně jej vložte do nízké nádobky s odtokovými dírami na dně. Každé semínko zasypejte menším množstvím substrátu a lehce přimáčkněte. Nakonec misku přetáhněte potravinovou fólií a dejte na místo s dostatkem světla a teplotou okolo 20 stupňů. Zhruba do 3 týdnů byste se měli dočkat prvních viditelných klíčků. K výsadbě můžete použít menší výsevné recyklovatelné nádobky či rašelinové tablety, které využijete i při výsadbě sazenic, protože je není potřeba odstranit, jsou recyklovatelné.

Správná vlhkost a zálivka

Protože semínka klíčí poměrně pomalu, dbejte na stejnoměrnou vlhkost substrátu. Správná zálivka je nezbytným předpokladem k úspěšnému vyklíčení semen. Nejlepší je substrát lehce rosit vodou z rozprašovače.

Jakmile celer vzejde, je nutné ho přepíchat

Ve chvíli, kdy semínka vzejdou a je jich větší množství v těsné blízkosti u sebe, je nutné je tzv. „přepíchat“. Je však nutné být maximálně opatrný, protože rostlinky jsou velmi malé, jemné, a tedy i choulostivé. Zahuštěný porost byste tedy měli přepíchat, aby mohly vyrůst silné a pěkné sazenice, a to na vzdálenost asi 3 cm od sebe. Za několik týdnů, když povyrostou, je potřeba je přesadit ještě jednou, tentokrát na vzdálenost asi 8 cm do sadbovačů po jedné rostlině.

Během každého přesazování se postarejte i o kořínky. Zdroj: shutterstock.com

Postarejte se o kořínky

Během každého přesazování byste měli zkrátit kořínky asi o jednu třetinu až polovinu. Díky tomu se kořenový systém bude lépe a košatěji vyvíjet.

