Rozkvetlé chryzantémy jsou ozdobou každé zahrady i terasy. Co vše byste měli dělat a jak tyto půvabné květiny pěstovat, aby vydržely krásné až do pozdního podzimu?

Oblíbené chryzantémy jsou jednou z květin, které vám svými rozmanitými květy v pestrých barvách mohou dělat radost ještě dlouhou dobu po odchodu léta. Pokud si však chcete jejich krásy užít co nejdéle, je důležité jim věnovat náležitou péči. Máme pro vás hned několik užitečných rad a tipů.

Jak množit fialovou chryzantému? Na velmi jednoduchý postup, který zvládnou i začátečníci, se můžete podívat na tomto zajímavém YouTube videu na kanálu Great Gardening:

Zdroj: Youtube

Ctěné chryzantémy

Květiny z čeledi hvězdnicovitých pocházejí z Dálného východu, ale název „chryzantéma“ má původ v řečtině a znamená „zlatý květ". Nejvíce si je oblíbili v Číně a Japonsku, kde se pěstují už více než 1500 let. V Číně jsou chryzantémy posvátnou květinou a mají své místo v chrámech a jsou zásadní při slavnostních obřadech.

Japonci je považují za symbol lidské dokonalosti, ale také jako pradávný znak japonských císařů. U nás se začalo chryzantémě říkat díky dlouhé době kvetení lidově listopadka, a protože je také symbolem ochrany proti zlu a špatným silám, můžete se setkat i s pojmenováním dušička.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Pokud chcete dopřát chryzantémám to nejlepší, pěstujte je ve směsi rašeliny a zeminy.

Kde se chryzantémám daří

Pokud budete chryzantémy vysazovat, měli byste to udělat koncem léta nebo začátkem podzimu, aby se stihl vytvořit dostatečně silný kořenový systém, než půda zmrzne. Požadavky pro výsadbu jsou u všech druhů chryzantém stejné.

Vzhledem k faktu, že poměrně pozdě vykvétají, nejsou náročné na sluneční paprsky. Jejich dávka jim postačí i 4 hodiny denně, proto je vhodné i polostinné místo. Do naprostého stínu je nedávejte, projevilo by se to v malém kvetení.

Jakou zeminu chryzantémy vyžadují

Pokud chcete dopřát chryzantémám to nejlepší, pěstujte je ve směsi rašeliny a zeminy. Pro bohatou tvorbu květů by měla být půda bohatá na potřebné živiny. Sazenice vysazujte ve správné vzdálenosti, a to 50 až 60 cm. Postupem času vytvoří krásný souvislý porost, a přitom si nebudou vzájemně konkurovat.

Podpořte tvorbu květů

Pravidelná dodávka živin vám zaručí bohaté květenství. Používejte hnojiva s vysokým obsahem draslíku. Jakmile chryzantémy vysadíte, hnojte je pravidelně a zásobujte je i každé 2 týdny čerstvým humusem. Budou kvést až do pozdního podzimu. Nezapomeňte odkvetlé kusy pravidelně zaštipovat.

close info Pixabay zoom_in Pravidelná dodávka živin vám zaručí bohaté květenství.

Pravidelná zálivka

Chryzantémy vyžadují důslednou a pravidelnou zálivku, nejlépe dešťovkou nebo odstátou vodou. Zeminu udržujte stále lehce mírně vlhkou, sucho je jednou z věcí, kterou chryzantémy opravdu nesnáší. Brzdí to jejich růst a oddaluje kvetení. Stejně tak se vyhněte možnému přemokření. Chryzantémy vždy zavlažujte přímo ke kořenům, mokré listy by se mohly stát příčinou vzniku nepříjemných houbových chorob.

Zdroje: www.denik.cz, www.living.iprima.cz, www.nkz.cz