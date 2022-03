Jak pěstovat denivky: Nenáročné zahradní krásky s chutnými květy

Chcete, aby vaše zahrada přes léto doslova hrála barvami? Pořiďte si denivky! Trvalky, které milovaly už naše babičky. Angličané je pojmenovali daylilies, tedy denní lilie. Název dostaly podle toho, že každé ráno vykvetou a v noci nebo další den uvadají. Ale jejich květy se budete těšit celou sezónu, při dobré péči je jich doslova přehršel. Jen je dobré vědět, jak se mají správně pěstovat.

Denivka (Hemerocallis)

Denivky pocházejí z východní Asie a nejen zde, ale i v Evropě a v Severní Americe patří k nejpěstovanějším trvalkám vůbec. Krásu denivky obdivovali už staří Římané a dali jí opravdu poetické jméno. Nazvali ji kráskou, která kvete jen jeden den (heméra – den, kállos – krása), což se stalo základem ke vzniku latinského názvu Hemerocallis. V české terminologii je to dost podobně, zde se této nádherné květině říká denivka. Někoho by snadno mohla přepadnout myšlenka, že si tudíž květů rostliny moc neužije, ale není to tak. Denivka je doslova mistryně v květu a nasazuje jich neskutečně velké množství.

Denivka není lilie

Díky jejich typickému vzhledu jsou často považovány za lilie, ale není tomu tak. Je pravdou, že jejich květy jsou si velmi podobné, v obou případech se jedná o šestičetný kalich na vysokém stvolu. Ale jsou si blízké i díky čeledi liliovitých, do které obě květiny spadají.

Krásu denivky obdivovali už staří Římané a dali jí opravdu poetické jméno. Nazvali ji kráskou, která kvete jen jeden den. Zdroj: shutterstock.com

Nejen květina, ale i zdravá svačinka a afrodiziakum

V současné době se denivky většinou pěstují jako okrasné květiny, ale tisíce let před naším letopočtem si na této rostlinné krásce pochutnávali jako na skvělé zelenině a afrodiziaku. Květy jsou nasládlé a lehce mdlé, takže jsou zajímavým doplňkem nejen všech salátů, ale i dezertů, sýrů a mas.

Nakombinujte si svůj mix, máte z čeho vybírat

Denivky jsou poslední roky velmi populární trvalkou a je o ně čím dál větší zájem. Proto si můžete na současném trhu vybrat z více než 80 tisíc registrovaných odrůd. Je pravda, že ne všechny nabízené odrůdy jsou vhodné do našich klimatických podmínek. Většinou však tyto druhy v nabídce tuzemských prodejců nenajdete a zkušená zahradnictví nabízejí jen odrůdy, které u nás vždy spolehlivě kvetou a přezimují.

Denivka to s květy umí

Novodobé odrůdy jsou schopny zvládnout více než 300 květů za sezonu a na stonku se může objevit klidně i čtyřicet poupat. Podobné dlouho kvetoucí rostliny jsou často krátkověké. Denivky jsou však „držáci“ a životní energie jim vydrží opravdu dlouho.

Jsou druhy, co voní během noci

Některé původní druhy však mají také své neocenitelné hodnoty. Třeba denivka citronová (H. citrina) rozkvétá svými žlutými květy až ve večerních hodinách. A víte proč? Svou neodolatelnou vůní láká noční motýly a vám zpříjemní večerní posezení na zahradě.

Modrou denivku neseženete, ale všechny ostatní ano

Denivka je v rozmanitosti tvarů a barev mezi trvalkami jednička. Kromě čistě modré jsou v nabídce druhů a jednotlivých odrůd zastoupeny téměř všechny základní barevné odstíny. Dokonce si můžete vybírat od těch úplně miniaturních, velkých nebo různě pavoukovitých květů. Když zvolíte rané odrůdy, na podzim se můžete dočkat dalších květů.

Slaďte denivky do kompozice

Můžete zvolit mnoho kombinací a při výběru vždy myslete na celkovou kompozici vaší zahrady. Časně kvetoucí denivky úžasně ladí s kosatcem sibiřským a pivoňkami. Vaše záhony tak budou zářit barvami. V případě, že budete chtít kombinovat s letními květy, tak vsaďte na společnost plamenky latnaté a zvonku mléčného. Z podzimních odrůd je velmi osvědčená sasankovka hupejská.

Nenechte denivky vyschnout

Jednotlivé druhy denivek dorůstají do výšky v rozpětí 30 až 150 cm a jejich úzké trávovité listy velice dobře snášejí seříznutí. Rostlině se mnohem lépe daří na slunném až polostinném místě, kde ji netrápí příliš suchá půda. Nejlepší je ji vysadit v početnějších skupinách. Jaro je období přihnojování, abyste květinu podpořili živinami.

Denivka je v módu klidu a používá "mozek"

Významný šlechtitel trvalek Karl Foerster nazval denivku jako „květinu inteligentních lenochů“. Nemáte s ní téměř žádnou starost, a navíc vám vypleje. Pomáhají tomu její listy, které dokonale zakryjí zatahující se cibuloviny, a tak nemají mnohé plevele k růstu vůbec žádnou šanci.

Významný šlechtitel trvalek Karl Foerster nazval denivku jako „květinu inteligentních lenochů“. Nemáte s ní téměř žádnou starost, ale navíc vám vypleje. Zdroj: shutterstock.com

Chcete, aby vám denivky kvetly celé léto?

Možná vám hned v prvním roce denivka nenasadí tisíce květů, ale rok od roku se bude jejich počet úspěšně zvyšovat, a to díky rozrůstající se rostlině. Kolem čtvrtého roku se denivka dostává na vegetační vrchol. Jestli chcete, aby nadále sílila, kvetla a celkově nepřišla o veškerou energii, rozdělte její hlízy. Celý trs i s hlízami vykopejte, prolijte vodou a opatrně oddělte hlízy v místě, kde jsou spojeny s korunou.

