Jak pěstovat frézie: Není to tak těžké a jejich vůně vás omámí

Frézie si většina z nás představí spíše nařezané ve váze než jako okrasnou rostlinu na zahradě. Ale kdo jejich kouzlo zkusil, už ho rozhodně ze své zahrádky nepustí! Vyzkoušejte ho také, ať vás frézie mohou naplno očarovat!

Kytice z frézií hraje všemi barvami. Takto může vypadat ale i váš záhon. Nechystáte se s partnerem oslavit sedmileté výročí svatby? Bílé frézie se mají věnovat drahé polovičce na oslavu vaší čisté lásky. Žádné výročí vás nečeká? Nevadí, alespoň vám květiny na zahrádce déle vydrží.

Frézie potřebují dostatek světla. Zdroj: Balazovic Lubos / Shutterstock.com

Frézie

Jedná se o cibulnatou rostlinu, která má ráda prosluněná stanoviště. Frézie spadá do čeledi kosatcovitých. Její domovinou je jižní část Afriky, kde ji objevil sběratel rostlin Ecklon kolem roku 1830. Jelikož byl prvním objevitelem, rostlinu si pojmenoval, a to podle svého přítele a lékaře Friedricha Freese.

Rostlina vyrůstá 10 – 30 cm, má hroznovité květenství, kterému se říká lata. Květy nás budou těšit svojí krásou a vůní od července do září.

Neskutečná vůně

Frézie je známá i díky své vůni, která je u některých odrůd velice intenzivní. Ale jsou i odrůdy, které nevoní skoro vůbec. Pokud holdujete vůni frézií, vybírejte například odrůdu alba (bílé květy), refracta (různé barvy) nebo leichtlinii (světlounké žluté květy). Pokud se chcete těšit pouze z květů a čichat raději něco jiného než frézie, vyberte si třeba odrůdu sparmannii (purpurová barva) či corymbosa (naoranžovělá barva).

Frézie hrají všemi barvami. Zdroj: Profimedia

Pěstování frézie

Nebudeme vám lhát, že je to úplná brnkačka. Jelikož má ráda frézie teplo a sluníčko, základem úspěchu je vybrat ideální stanoviště. Čím déle tyto krásky budou na světle, tím lépe. Vybírejte místo i podle větru, protože průvan a vítr frézie nesnáší.

Jestli jste takové stanoviště našli, hurá do sázení! Hlízy se ven vysazují těsně před příchodem května zhruba 5 cm do země. Pokud by nás ještě překvapily přízemní mrazíky, chraňte vysázené hlízy bílou netkanou textilií.

Frézie si samozřejmě můžete i předpěstovat v květináčcích doma. Hlízy si zasaďte do jednotlivých nádob v lednu, únoru či březnu. Cirka jeden měsíc je nechejte na stinném a chladném místě, poté je přemístěte do většího tepla a na světlo. Po „zmrzlých“ sazenice vysaďte do zahrádky.

Hlízy sázejte od sebe jen 5 – 10 cm, takto vytvoří krásný, hojně kvetoucí záhon.

Některé frézie mají středy svých kalichů bílé. Zdroj: Mariusz S. Jurgielewicz / Shutterstock.com

Spokojené budou frézie v kypré, dobře propustné půdě s dostatkem živin. Když začne rostlinka nasazovat poupata, neváhejte s přihnojováním například hnojivem na cibuloviny.

Rostliny nesnášejí sucho, ale ani přemokření. Vyžadují bohatou zálivku přímo ke kořenům, nejlépe tak, aby byla zemina stále trochu vlhká.

Až se květy dostatečně nabažíte a ony se nabaží vaší zahrádky, omezte zálivku. Frézie se přirozeně zatáhne a vše, co je nad zemí, odumře. V tomto okamžiku vše uschlé odstraňte, hlízy vyjměte ze země a uchovejte do další sezóny při teplotě nejprve okolo 20 °C, pak jim teplotu snižte na cca 10 – 15 °C.

