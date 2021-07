Frézie: Nejlepší tipy pro jejich pěstování. Jak se k nim zachovat po odkvětu?

Frézie jsou vhodné k řezu, ale za dobrých podmínek se dají pěstovat i na záhonu, ve skleníku nebo zimní zahradě. Patří mezi náročnější druh. Zde jsou nejlepší tipy, jakým způsobem je vypěstovat.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.magazinzahrada.cz

Frézie jsou oblíbené do vázaných kytic, protože dlouho vydrží a kouzelně voní. Pocházejí z tropické části jižní Afriky, proto se jí kdysi říkalo kapská konvalinka. Dorůstají do výšky 10-30 cm. V ideálních podmínkách kvete od července do září po mnoho týdnů.

Řezané frézie v kytici, krása střídá nádheru

Řezané frézie jsou jedny z nejoblíbenějších květin, které se hodí na všechny možné příležitosti, jako jsou svatby, narozeniny, ale i pro smuteční vazbu. Symbolizuje přátelství, nevinnost a ohleduplnost. Dají se sehnat v široké škále barev. Jestli si chcete svázat kytici doma, dejte pozor na kombinaci s narcisy. Narcisy uvolňují do vody látky, které fréziím zkracují život. Pokud jste kytici dostali nebo jste si ji přinesli z květinářství, před uložením do vázy s vodou (a nejlépe i s výživou), byste jí měli seříznout stonky (cca 3 cm postačí). Váza by neměla stát v blízkosti ovoce, je to věda, ale ovoce může zrychlit vývoj kvetení a tím pádem i předčasný konec květiny.

Řezané frézie jsou jedny z nejoblíbenějších květin Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Výsadba frézií

Hlízy frézií sázíme na jaře, když už nehrozí ranní mrazíky, což je většinou po „zmrzlých“. Lze zasadit do květníku, skleníku, nebo do země na záhon. Půdu zvolte nejlépe dobře propustnou, humózní. Frézie jsou citlivky a nemají rádi půdu s vyšším obsahem soli.

Sázejte do hloubky zhruba 5 centimetrů špičkou směřující dolů. Další hlízu vysaďte o 15 cm dál, to je ideální rozestup.

Stanoviště fréziím vyberte velmi světlé a teplé. Půdu udržujte neustále vlhkou, voda by měla být na zálivku dešťová nebo odstátá. Dejte pozor na přemokření, ale i na sucho, to opravdu nesnáší. Hnojení je možné 1x za týden, ale pouze tuhými hnojivy, které mají nízký obsah soli.

Po odkvětu zalévejte málo, frézie se zatáhne a část nad zemí odumře. Poté ji odstraňte. S hlízami se zachází podle toho, kde se nachází. Pokud jste měli rostliny na záhonu, na podzim hlízy vydloubněte a skladujte 3 měsíce v pokojové teplotě, pak je přendejte do teploty kolem 10-15 °C až do jara. Jestli jste je měli v květináči, hlízky tam můžete nechat.

Stanoviště fréziím vyberte velmi světlé a teplé Zdroj: Mariusz S. Jurgielewicz / Shutterstock.com

Nemoci a škůdci se nevyhýbají ani těmto kráskám

Nejčastěji trpí poruchou růstu, zaschnutím hlízy, špatným vývojem a stavbou květenství nebo popálením od slunečních paprsků. Může na ně zavítat housenka, sviluška nebo mšice.