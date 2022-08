Pěstování hub na zahradě: Pokud děláte tyto chyby, hřibů se nedočkáte

Patříte mezi vášnivé strávníky houbových specialit a vlastníte zahradu? Nemusíte na houby chodit jen do lesa, ale můžete si je sami pěstovat. Máme pro vás pár tipů, jak vše zařídit, aby vám „rostly“ a mohli jste si uvařit třeba bramboračku z vlastních zdrojů.

Pěstování lesních hub na zahradě je už pár let hodně populární a má své příznivce, kteří mají s touto zálibou ty nejlepší zkušenosti. Prozradíme vám nejen to, co je pro zdárnou úrodu potřeba udělat, ale i to, jak se vyhnout zbytečným přešlapům.

Každá houba má své oblíbené stromy

Pokud nemáte na zahradě vhodné stromy, hub se asi nedočkáte. Každá houba s nimi totiž žije v symbióze, která se odborně nazývá mykorhiza. V podstatě se jedná o spojení kořenového systému s myceliem a vzájemné výměně vodných látek ke zdárnému růstu. Každá houba se vyskytuje v blízkosti určitého druhu stromu, čehož jste si jistě v lese všimli.

Pokud nemáte na zahradě vhodné stromy, hub se asi nedočkáte. Zdroj: iwciagr / Shutterstock.com

I příroda má svá daná pravidla

V případě, že máte na pozemku malý lesík, anebo alespoň pár jehličnanů, břízku či buk nebo dub, jste o krok napřed a máte velkou výhodu. Ostatní si mohou dle druhu požadovaných hub stromy zasadit a pár let počkat. Nikdy však nepočítejte s tím, že vám třeba hřib poroste pod jabloní nebo kozák pod smrkem. V případě, že budete chtít sbírat hřib smrkový, pořiďte si nějaký smrček, k „dubákům“ zas dub nebo buk a ke křemenáčům se nejlépe hodí břízy.

Sázejte na jistotu, ale pozor na správný výběr

V současné době si můžete pořídit rovnou sazenice stromů s již naočkovaným podhoubím konkrétních druhů hub. Je to záruka oproti pokusům, kdy si myslíte, že si z lesa přinesete se sebranou kůrou nebo povrchovou vrstvou lesní půdy nějaké ty spory. Ve většině případů se hub nedočkáte. Při výběru v obchodě však vybírejte pozorně a kupte jen takové, jejichž kořenový bal je očividně podhoubím zcela prorostlý a plodnice jsou viditelné. Poznáte to i podle typické houbové vůně.

Houby z prášku nebo spory v suspenzi

Pro ty, kteří vhodné stromy na zahradě mají, je variantou nákup práškové směsi nebo houbové suspenze se živými zárodky požadovaných hub. Na dnešním trhu jsou velice oblíbené i kombinované balíčky s několika druhy. Mezi nejpopulárnější patří různé druhy hřibů, lišky, ryzce, kozáky, křemenáče, bedla nebo klouzek. Vždy však výběr přizpůsobte druhu stromů. Jak jste se dočetli výše, bez symbiózy to nepůjde.

Vysévejte podle daných pravidel

Nejprve je nutné vytvořit zhruba 20 cm hlubokou brázdu, a to ve vzdálenosti 0,5 až 1 m od stromu v blízkosti kořenů. Důkladně ji zalijte vodou, kterou nechte dostatečně vpít. Sadbu aplikujte až v tento moment, protože stojatou vodou byste ji zničili. A nezapomeňte vybrat místo, kde je dostatek stínu, houby mají rády vlhko. Lokalita s prudkým sluncem by mohla být pro jejich růst příliš vysušená.

Pokud se chcete dočkat kvalitní úrody, myslete na to, že bez pravidelné závlahy houby neporostou. Zdroj: shutterstock.com

Bez závlahy to nepůjde

Pokud se chcete dočkat kvalitní úrody, myslete na to, že bez pravidelné závlahy vám houby neporostou. Stejné je to i v lese, když neprší a je období sucha, tak o houbu ani nezakopnete. Jakmile není zrovna deštivé období, zalévejte houby každý den. Pozor však na silný proud vody, abyste nepoškodili či nevyplavili podhoubí. A ve kterou denní dobu je nejlepší dodávat vláhu? Určitě navečer, protože se podhoubí bude moci řádně nasáknout. Během dne by se značný podíl vody zbytečně vypařil.

Rada na závěr

Obrňte se trpělivostí a pečlivostí, někdy to chce čas, než se houbám na vašem pozemku zalíbí. Vyrostou jen ty houby, kterým připravíte ty správné a odpovídající podmínky jako mají v lese.

