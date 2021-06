Jak správně pěstovat hyacint? Návod na pěstování v bytě, ve skle či na zahradě

Hyacint. Ten název mě vždy fascinoval a netuším, co se mi na něm tak líbí. Nejen to, že má nádherné jméno, ale on je vlastně fascinující celý!

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.zahrada-magazin.cz

Hyacint je vytrvalá bylina, cibulovina. V tomto případě se můžete řídit přímou úměrou „čím větší, tím větší“. Čím větší cibule, tím větší květenství. Lze si vybrat ze spousty barev, jejich květy zdobí nejen naše domácnosti, ale i zahrady. A ta vůně…

Hyacint v květináči

Začneme tím, jak ho pěstovat v květináči doma:

1. Kupte si hyacint v podobě cibule (květina už odkvetla). Rozmyslete si, kdy chcete mít hyacint rozkvetlý (Vánoce, Velikonoce). Zasadit cibuli musíte cca 3 měsíce před květem. Jak na rychlení? Kdo nezná tento výraz – jedná se o zkrácení doby do kvetení (sklizně). Rychlení u této rostliny začíná v lednici. Cibuli tam ponechte jeden měsíc (zblbnete kytce hlavu, že proběhla zima). Po měsíci cibuli dejte do vázy (existují speciální na rychlení hyacintů) nebo květináče (vyšší a užší). Do vázy vložte cibuli tak, aby se jen mírně dotýkala vody, až zakoření, ve vodě musí být jen kořeny. Do květináče dejte cibuli do zeminy asi do 2/3. Poslední třetina musí čouhat ven.

Hyacint se hodí i dovnitř do bytu. Zdroj: Profimedia

Ještě furt to není všechno.. Nastává další fáze – temná a chladná místnost. Mělo by tam být okolo 8 °C. Tady si pobudou další měsíc. Během něho pustí kořeny a začíná vyhánět květenství – to je přesně doba, kdy ho opět musíme přemístit! Někam, kde je chladněji, ale světlo. Nyní už čekejte na rozkvetení. Až k tomu dojde, konečně si je přeneste domů a užívejte krásy a vůně. Přiznám se, že tento postup nikdy zkoušet nebudu, jsem lenoch líná a raději si ho na ty Velikonoce koupím těsně před kvetením. Kupuji každoročně a po odkvetení ho píchnu na zahradu. Buď zdechne nebo ne..

2. Kupte si již kvetoucí hyacint, ten jen zalívejte a hnojte. Pokud chcete hyac poladit nádobu, můžete opět použít vázu/sklenku, stačí cibuli vyndat z plastového obalu, opatrně omýt kořínky a vložit do určené nádoby. Nezapomeňte, že ve vodě můžou být jen ty kořínky! Jinak vám cibule uhnije.

Hyacinty lze vybrat ze spousty barev, jejich květy zdobí nejen naše domácnosti, ale i zahrady. Zdroj: Profimedia

Pěstování na zahradě

Pořídili jste si již kvetoucí hyacint a dělá vám radost doma. Po odkvětu stáhněte květy. Až uschnou listy, cibuli vyndejte a uložte na suché a chladné místo. Na podzim cibuli připravte jamku (cca 20 cm), dobře jí prolijte vodou a zahrňte zeminou. Za zimu můžete přikrýt listím, chvojím nebo netkanou textilií. Zkuste si koupit speciální košík, do kterého vložíte cibulky a spolu s košíkem zasaďte.

Tak ať vám to kvete!