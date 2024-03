Chcete vědět, jak pěstovat jahody, abyste jich v letošní sezóně sklízeli plné koše? Máme pro vás hned několik zaručených tipů!

Jahody patří k nejoblíbenějšímu ovoci a nejlepší jsou ty čerstvě utržené z vlastního záhonku. Ať už je pěstujete na balkoně, terase či záhonu, vždy je dobré dodržovat jisté zásady. Odměnou vám bude bohatá úroda zdravých a šťavnatých jahod.

Jak vypěstovat bohatou úrodu jahod? Podívejte se na YouTube video na kanálu Zahrada:

Zdroj: Youtube

Správné stanoviště

Jahodám nejvíce vyhovují hlinitopísčité půdy s dostatkem humusu a živin, s neutrální až mírně kyselou půdní reakcí. Pokud byste se rozhodli jahody nasadit do čisté písčité půdy, počítejte s tím, že tady mohou mladé rostliny brzy zaschnout. Ideální není ani půda jílovitá, která je chladnější, dlouho drží ve spodní části vláhu a horní vrstva praská.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Pokud jste nestihli vysadit jahodníky už na podzim, máte šanci ještě na jaře.

Vhodný termín výsadby

Pokud jste nestihli vysadit jahodníky už na podzim, máte šanci ještě na jaře. Přesné období se vždy odvíjí od konkrétního počasí, ale nejlepší období je od konce března až do počátku května. Letní výsadba, která se provádí během července až srpna, se využívá k intenzivnímu pěstování jahod ve velkém. Pro drobné pěstitele se však nedoporučuje, protože je velmi náročná na ošetřování i závlahu.

Příprava záhonu

Nesázejte nové jahody na stejný záhon, kde rostly v loňském roce. Na stejné místo je můžete dát až za 4 roky. Pokud však jinou možnost nemáte, je vždy nutné provést některé kroky. Jakmile jahody sklidíte, vykopejte rostlinu s celým kořenovým systémem.

Do půdy vryjte dobře uleželý hnůj, kompost nebo substrát kombinovaný s hnojivem. Následně zasejte tzv. zelené hnojení. Když porost naroste zhruba do 40 cm, posekejte ho a zapravte do půdy.

Výsadba do volné půdy

V případě, že budete sázet jahody do volné půdy, měly by mít jednotlivé sazenice kolem sebe vždy dostatek prostoru. Nejlépe se vám budou jahodníky osazovat do rýčem nebo lopatkou vytvořené jamky. Kořeny se tak budou moci rozrůst do hloubky.

Čím pozdější termín výsadby zvolíte, tím byste měli usadit sazenice hlouběji. Zeminu kolem řádně přitlačte a následně nové rostlinky zalijte. Nikdy nelijte vodu do jamky ještě před výsadbou, mohla by být příčinou hnilob a plísní v oblasti kořenů.

Výsadba pod fólii

Jahodníky můžete vysadit i do půdy zakryté ochrannou fólií nebo textilií. Po okrajích ji přihrňte zeminou a vystříhejte otvory, do nichž posléze rostliny vysadíte.

close info nkr17 / Shutterstock.com zoom_in Jahodníky zalévejte z vrchu a raději volte intenzivnější a méně častou zálivku.

Vhodná péče

Jakmile se po výsadbě objeví období prvních vyšších teplot, měli byste sazenice chránit před prudkým sluncem přistíněním. Jahodníky zalévejte z vrchu a raději volte intenzivnější a méně častou zálivku.

Ideálním řešením je tzv. kapková závlaha, která poskytne dostatek vláhy a mladé sazenice nepřemáčí. Přímo po výsadbě se nedoporučuje hnojení, stejně tak se mu vyhněte v době plození. Pokud však máte podzimní výsadbu, můžete pohnojit před květem na jaře.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.novinky.cz, www.homebyldeni.cz