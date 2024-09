Jiřiny patří mezi krásky podzimních zahrad. Jak je pěstovat a co potřebují, aby vás jejich květy těšily co nejdéle?

Jiřiny jsou oblíbené květiny, jejichž květy rozmanitých tvarů a barev zdobí i na podzim nejednu zahradu. Jejich poměrně dlouhé období kvetení však můžete ještě značně prodloužit. Co přesně dělat, abyste si krásy jiřin užili co nejdéle a zajistili jim dobré podmínky i na příští sezónu?

Chcete znát zajímavé tipy na pěstování jiřin? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Zahradnictví flos s.r.o.:

Zdroj: Youtube

Jiřina neboli Dahlia

Pěstování jiřin není náročné a květiny nevyžadují nijak náročnou péči. Ocení vždy slunné místo, protože v polostínu se vytahují a málo kvetou. Jiřinám prospívá dostatečně propustná půda s dobrou zásobou živin. Proto není od věci zarýt vždy na podzim do zeminy rozložený hnůj.

Zálivka

Jiřiny vyžadují pravidelnou vydatnou zálivku, a to hlavně během horkých letních dní. Nikdy však květiny nepřemokřujte, hlízy by mohly začít zahnívat a uhynout. Mnohem lépe si poradí se suchem, a to díky obsaženému škrobu. Jiřiny vždy zalévejte přímo ke kořenům, snížíte tak riziko výskytu houbových chorob.

close info Lucie Peukertová zoom_in Pokud chcete mít na zahradě rozkvetlé jiřiny co nejdéle, odstraňujte rostlinám pravidelně odkvetlé květy.

Odstraňujte staré květy a zaštipujte

Pokud chcete mít na zahradě rozkvetlé jiřiny co nejdéle, odstraňujte rostlinám pravidelně odkvetlé květy. Podpoříte tak tvorbu květů, protože se rostlina nebude zbytečně vysilovat tvorbou semen. Situaci lze napomoci i zaštipováním. Když jiřina doroste do výšky cca 30 cm, odeberte její vrcholky.

Ochraňte jiřiny oporou

Vzhledem k tomu, že na podzim hrozí vyšší riziko prudkých dešťů a silných větrů, je dobré jiřiny opatřit vhodnou oporou. Podzimní stonky totiž už nejsou tolik silné jako během sezóny a málokdy nepřízni počasí ve zdraví odolávají.

close info Lucie Peukertová zoom_in Vzhledem k tomu, že nejsou jiřiny mrazuvzdorné, je nutné jejich hlízy ochránit před teplotami pod nulou.

Jiřiny potřebují zazimovat

Vzhledem k tomu, že nejsou jiřiny mrazuvzdorné, je nutné jejich hlízy ochránit před teplotami pod nulou. Proto pravidelně sledujte předpovědi počasí. Nejlepší je vyjmout hlízy v den, kdy je půda suchá, předejdete tak možným hnilobám a vzniku plísní.

Nejprve seřízněte rostlinu několik centimetrů nad zemí a pak hlízu opatrně vyrýpněte tak, abyste ji žádným způsobem nepoškodili. Důkladně ji očistěte od hlíny, pokud je to nutné, opláchněte ji slabým proudem vody.

Naprosto suché hlízy uložte do přepravky, kterou jste nejprve vyložili fólií a nasypali na ní vrstvu rašeliny. Pak je zasypejte tak, aby byly celé zakryté. Takto je umístěte do místnosti s ideální teplotou mezi 5 až 8 °C. Hlízy pravidelně kontrolujte, případně během zimy odeberte nezdravé kusy. Místo rašeliny lze použít piliny nebo vermikulit.

Zdroje: www.modernizahrada.com, www.nkz.cz, www.zahradkarskaporadna.cz