Málokdo v Čechách umí správně pěstovat křen: Tyto dvě chyby jsou běžný nešvar

Málokterá zelenina vám tak rozproudí krev a protáhne dutiny jako křen. Aby byl křen poživatelný a chutný, zjemňuje se jablky nebo se různě kombinuje. Je to rostlina nenáročná, ale i ona potřebuje správnou péči, aby se jí dařilo. Bohužel, křen není mrkev a jeho pěstování se řídí jinými pravidly. Jak křen pěstovat a nač si dát pozor?

Zdroje: izahradkar.cz, www.novinky.cz

Jak pěstovat křen?

Křen je nenáročný a jakmile pochopíte co s ním, bude se mu u vás skvěle dařit. Především mu vyberte vhodné stanoviště. Takovým je dobře osluněné místo nebo polostín se středně těžkou půdou. Půda má být dobře zrytá a prohnojená kompostem. Můžete si dopředu připravit brázdy ve vzdálenosti cca 60 cm a hloubky okolo 15 cm. Tuto kořenovou zeleninu je možné pěstovat dvěma způsoby.

Jednoleté pěstování křenu

Jednoletý způsob pěstování křenu spočívá v tom, že se každý rok znovu zasadí řízky vyrostlé v minulém roce. Vypadá to zhruba takto. V březnu vysadíme zhruba 1 cm tlusté a 20 cm dlouhé řízky. Jsou to dlouhé mladé a poměrně tenké kořeny ze sklizeného křenu z minulého roku. Tyto dlouhé kořeny se uchovají přes zimu v chladu a temnu a na jaře před výsadbou se zmenší na požadovanou délku. Vždy je třeba vědět, kde je horní a kde dolní konec takového kořene.

Kde je nahoře a kde dole

Právě při sázení je nutné vědět, kde je horní část kořene, a tou musí směrovat řízek vzhůru. Otřete kořen hrubým hadrem, abyste zbavili řízek pupenů a kořínků. Do půdy se sázejí řízky mírně pod úhlem, pak je nutné přihrnout a přitlačit půdu okolo.

Kontrola v červnu

Křen je nutné okopávat, zalévat i přihnojovat až do okamžiku, kdy je třeba kořen opět odhalit a zbavit jej zbytečných kořínků na horní i spodní straně, také růžici listů vyrůstajících z kořene je třeba zkontrolovat. Pokud jich vyrůstá několik, pak ponechejte jen jednu nejbohatší. Po této kontrole a očištění křenu, která má proběhnout zhruba v polovině června, křen znova přihrňte a starejte se o něj jako doposud.

Sklizeň na podzim

Křen se sklízí po uvadnutí listů na konci podzimu. Nejsilnější část se sklízí a tenké, centimetr tlusté kořínky se ponechávají na novou výsadbu na jaře.

Strouhaný křen je pikantní lahůdka. Jak jej správně pěstovat? Zdroj: Shutterstock.com / 5PH

Křen pěstovaný více let z „matky“

Pěstování křenu víceletým způsobem se liší ponecháním matečního kořene v půdě po celou dobu pěstování, což může být až deset let. Počáteční řízky jsou silnější, tj. až 2 cm tlusté a kratší, obvykle okolo 10 cm. Tyto řízky se sází do země od podzimu do konce března a do země se pokládají víceméně na ležato. Péče o ně je velmi podobná jako u jednoletého pěstování, až na odkrytí v červenci a sklizeň. V červenci se při obnažení ponechají na kořeni jen dva výhony. Tyto dva výhony neodstraňujte, jen je zbavte kořínků a zbavte mateční kořen všech ostatních slabších výhonů. Dva silné výhony na matečním kořenu opět přihrňte, pečujte o ně a na podzim či během mírné zimy je můžete sklidit odkopnutím výhonů.

Křen roste velmi bujně, pokud se o něj nebudete starat bude slabý a začne se chovat jako plevel. Zdroj: Martina Simonazzi / Shutterstock.com

Chyby v pěstování křenu

O křen musíte pečovat. Pokud jej v červenci neočistíte, bude mít nadměrné množství kořínků i výhonů, které budou tenké. Pozor také na pozdější sklizeň během zimy či brzy na jaře. I když je množná, rozhodně není zcela vhodná. Výhony budou vysilovat mateční rostlinu a odrazí se to na úrodě.

Křen se skladuje ve vlhku a chladu. Ideálně v písku, kde nebude trouchnivět ani hnít. Křenu na rozdíl od jiných zelenin neprospívá průvan a také přílišné slunce.