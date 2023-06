Jak založit květinovou louku na zahradě? Dá to práci, ale pak je bezúdržbová

Založení louky je třeba věnovat dostatek času i práce. Ale jakmile se uchytí a rozvine, je naprosto nenáročná.

Ovšem kdybyste ji nechali zcela bez péče, časem by loukou být přestala. Méně by kvetla a nakonec by zarostla náletem dřevin.

Louku je třeba síci, nejlépe dvakrát ročně. Jenže co bude se všemi živými tvory, pro které je domovem? Seč je nezbytná, ovšem můžete ji provádět ohleduplně, takže obyvatelé téměř žádnou újmu nepocítí. Pokud budete síci po částech, nikoli najednou, obyvatelé se jednoduše přemístí na zatím neposečené části. A než posečete poslední kousek, bude již zpočátku posečená část dorůstat.

Kousek nechte vždy neposečený

Čím pestřejší mozaika vznikne, tím lépe. A kousek nechejte neposečený – suchá tráva, podzimem do zlata vybarvená, je vítaným zimním útočištěm pro spoustu užitečného hmyzu. S oblibou v ní zimují slunéčka, královny čmeláků, na jejichž úspěšném zimování závisí osud dalších generací, užiteční draví střevlíci, drabčíci i škvoři. Zimu zde mohou přečkat vajíčka či kukly motýlů. Ptáci v ní najdou semena jako zpestření jídelníčku. Na jaře, až se drobotina probudí, stačí ostrá kosa nebo srp, a starý porost snadno i ohleduplně posečete i s novou rostoucí trávou.

Louka je domovem pro spustu užitečného hmyzu. Zdroj: Alex Cofaru / Shutterstock.com

Kdy sekat?

Vhodný termín seče luk závisí na poloze zahrady i počasí. Ta první probíhá obvykle na přelomu června a července, druhá v září či říjnu. Pokud chcete být maximálně ohleduplní vůči motýlům a jejich housenkám, sečte raději dříve, již počátkem června, a poté až na podzim, kdy stačí posekat část louky.

Čím sekat?

Sekačky pro nízké trávníky se na louku nehodí, poslouží jedině bubnové a lištové, vhodné pro sečení vysoké trávy. Ovšem pokud si chcete a můžete zacvičit s kosou v ruce, budou vám nejen luční koníci neskonale vděční. Kosa je k živáčkům, kteří v louce přebývají, samozřejmě nejohleduplnější. Navíc přímo vybízí k tolik žádoucímu postupnému sečení – když vytáhnete sekačku, je poněkud otravné posekat vždy jen pár metrů. Kosa přitom nerámusí a nespotřebovává benzin ani elektrickou energii.

Kosa jako zážitek i posilovna

Kosení orosené ranní louky je veskrze příjemným zážitkem a výtečným cvičením na záda. Plynulost rytmického pohybu uklidňuje. Samozřejmě si musíte osvojit správnou techniku a síci po malých kouskách. Pokud bude pohyb vycházet z nohou a zapojíte i břišní svaly a celý trup, méně unavíte ruce. Zabírejte jen malá sousta, která dokážete snadno a čistě podseknout a nespěchejte. Podmínkou je samozřejmě dobře naklepaná a nabroušená kosa a kosiště, násada, která vám padne do ruky a vyhovuje vaší výšce. Dále je potřeba hlídat, zda se úhel kosy a kosiště nerozevřel – pak by bylo sečení namáhavější. Kosu je třeba vrátit do původní polohy a matky dotáhnout. Pokud je pro vás tento nástroj cizí, vyplatí se vyhledat někoho, kdo s ním umí zacházet a je ochoten se podělit, anebo se zúčastnit kurzu, kde se tomuto tradičnímu umění můžete naučit.

Nasušte si vlastní seno

Posečenou trávu z louky vždy shrabejte, aby se na ní nehromadily živiny. Prospívaly by trávám na úkor květin. Tráva bez zralých semen je skvělou přísadou do kompostu, hodí se k mulčování kolem stromů a keřů. Můžete si nasušit také vlastní voňavé seno, ať už pro domácí zvířata včetně morčat a králíčků, nebo jako mulč i podestýlku. Pozor, zdupaná louka se seče hůře! Pokud jí chcete procházet, cestičky si prosekejte.

Posekanou trávu bez semen zužitkujte do kompostu nebo jako mulč. Zdroj: Profimedia

Jak květinovou louku založit?

Ideální čas pro zakládání louky je jaro. Pokud odstraníte trávník a na místo něj podle návodu vysejete vybranou směs lučního osiva, dočkáte se pěkné louky až napřesrok a vyvíjet do krásy se bude ještě v dalších letech. Pokud je půda pod trávníkem zhutnělá, promíchejte ji s pískem – na malé ploše a při dostatku sil pomocí rycích vidlí, na větší pomocí rotavátoru.

Živin luční květiny příliš nepotřebují, ale pokud zvolíte směs preferující výživnější půdu, můžete přidat i trochu kompostu. Trávník, pod nímž je propustná půda, lze na louku přeměnit i postupně – zvláště pokud jsou v něm zastoupeny nejen trávy, ale i květiny, například sedmikrásky, řeřišnice, zběhovce, hluchavky či jetele. Trávník v tom případě sekejte méně často, nehnojte ho a nezalévejte. A pokud si přejete pravou, vysokou kvetoucí louku, luční květiny se vyplatí předpěstovat a do proměňovaného trávníku je postupně vysazovat. Výsev je méně vhodný, semena se v hustém porostu uchytí jen občas – ovšem vysévat můžete na odkryté plošky půdy. Vzrostlá louka zavlažování nepotřebuje, ale přesazené mladé rostlinky a vzcházející výsevy jemně zavlažujte, pokud pravidelně neprší.

Extra tip

Na podzim můžete do louky vysadit nenáročné cibuloviny, jako jsou šafrány, narcisy a řebčíky kostkované. Postarají se o krásné jaro a uvítají první čmeláky s nabídkou k jídlu.

