Jak pěstovat macešky, aby měly co nejkrásnější květy? Stačí dodržet pár zásad

Violky jsou u nás velmi oblíbené květiny, které pěstujeme v květináčích nebo záhonech. Už dávno odzvonilo době, kdy se přezdívaly jako „hrobové kytky“. Kdysi se jim přezdívalo třeba pětbolestí, fialičky nebo koření srdečné.

Maceška zahradní, nebo také violka zahradní, je jednoletá až dvouletá bylina, která dorůstá výšky 15-30 cm. Můžete se z nich těšit zhruba od března do září a vybrat si lze z nepřeberného množství barevných odstínů.

Jak na „předpěstování“

Začínejte v červnu, květů se dočkáte na podzim a znovu další rok na jaře. Pokud výsev provedete na začátku září, květ spatříte přibližně příští rok v březnu. Semínka vysejte do skleníku, teplota nesmí klesnout pod 15 °C. Udržujte je ve vlhku, jinak zaschnout a zdechnou. Silné jedince vysaďte v srpnu do květináčů a dejte na světlé místo, ale někam, kde nebude mrznout! Tam vám rostlinky přezimují.

Hurá, konečně vysadit!

V oblastech, kde již nehrozí přízemní mrazíky, můžete kvetoucí rostliny vysadit v polovině dubna. Jinde si holt musíte vyčkat... až po „zmrzlejch“, což je polovina května. Nezapomeňte, že macešky nemají rády přímé sluneční paprsky a sucho. Nejideálnější je polostín. A když jim budete pravidelně otrhávat odkvetlé květy, bude jejich doba květu o to delší.

Když už jsem se zmiňovala na začátku o hrobech, víte, že existuje zemina určená přímo na ně? Já koukala jak puk! Takže pokud jí někde uvidíte, klidně jí na macešky kupte.

I violky napadají škůdci!

Na nemoci moc netrpí, ale může je potrápit třeba slimák. Ten dokáže zlikvidovat snad vše, co mu přijde do cesty. Mšice také otravují, ale napadení snadno poznáte – rostliny mají zkroucené listy. Na ně si připravte domácí postřik, který tady u nás, v iReceptáři, 100 % najdete. Já o něm psala před několika dny, ale naleznete ho určitě i od jiného autora (pokud vás nějakým způsobem mé články štvou, což je normální jev..někdo rád to, jiný tohle..).

Macešky nám poslouží i jinak než ozdoba zahrádek nebo oken. Jsou jedlou dekorací na dorty, zákusky, můžete je přidat i do salátů. A pokud chcete udělat v létě dojem na návštěvu, nechte rozkvést kostky ledu, vypadá to skvostně!

Macešky nebyly dříve moc oblíbenou rostlinou. Uspořádání lístků a květů prý připomínalo macechu a její dcery. Přinášela domů neštěstí. Možná právě proto je lidé dávali na hroby, tam už neplechu neudělaly.

Violky mají i své léčivé účinky. Sbírá se kvetoucí nať, která pomůže při gynekologických zánětech, onemocněních močového měchýře a dýchacích cest, zabraňuje vypadávání vlasů.

Moje mamka to malinko přehnala s výsadbou do květníků, tak jeden strčila za plot srnce, která tam každý den dochází pít z námi vytvořeného pítka. A jak si šmakovala, ve vteřině macešky v čudu!