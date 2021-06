Skvělý způsob, jak pěstovat mátu ve vodě: Znáte trik s novinami?

Máta nevyžaduje přílišnou péči a můžete ji pěstovat několika způsoby. Například ji zasadit do květináče a dát na balkon, nebo na záhrádce na záhonku. My se ale podíváme na variantu, jak pěstovat mátu ve vodě. Jde o nejsnadnější způsob, který zvládne opravdu každý.

Máta chutná skvěle a můžete ji kromě mojita používat také v kuchyni. Ideální je do salátů, na maso nebo z ní také můžete udělat velmi zdravý a chutný čaj. Pojďme si tedy ukázat, jak si tuto bylinku vypěstovat ve vodě.

Pěstování máty ve vodě

Jelikož vypěstovat mátu ze semínek není snadné, raději na to jděte jinak, a to přes řízky z jiné dospělé rostliny. Ustřihněte snítku asi centimetr nad spojem. Nemusí mít ani mnoho lístků, to není pro pěstování důležité. Vložte ji do sklenice s vodou a čekejte. Dbejte na to, aby nebyla voda příliš chlorovaná, nejideálnější variantou je voda dešťová. Už během týdne by se měly objevit první malé kořínky. Nechte je ještě několik dní růst a do sklenice přidávejte dle potřeby vodu. Jako nádoba postačí miska nebo sklenice. Kolem ní omotejte novinový papír, aby byly kořeny v tmavém prostředí.

Pokud se vám nechce mátu pěstovat, kupte si sazenice v zahradnictví Zdroj: Shutterstock.com

Pokud se vám nechce mátu pěstovat, kupte si sazenice v zahradnictví, neměl by to být problém. Vyzkoušet tak můžete několik druhů a rozhodnout se pak, který je pro vás nejchutnější a nejvhodnější. Existuje totiž máta sladká, čokoládová, peprmintová nebo třeba citrónová. Pokud s pěstováním začínáte a nemáte čas se o rostlinky důsledně starat, jde asi o nejlepší volbu.

Sklízejte listy nebo celé vršky

Možností je také pěstování z odnože. Jde o dlouhé stonky, které vyrůstají z rostliny a do země zapouští nové kořeny. Odnož opatrně vykopejte a přesaďte. Uvidíte, že když budete opatrní, zadaří se a nová máta vám vyroste raz dva.

Sklízejte listy nebo celé vršky včetně stonku. Používejte ji čerstvou, sušenou nebo zamraženou. Uchovávejte ji však maximálně rok, pak ztrácí svou vyhlášenou vůni a chuť.

Máta je velmi oblíbená rostlina hlavně pro své léčivé účinky Zdroj: Reika / Shutterstock.com

Máta je velmi oblíbená rostlina hlavně pro své léčivé účinky. Obsahuje totiž silice s obsahem mentolu. Také jsou v ní flavonoidy a třísloviny, které příznivě ovlivňují lidské zdraví. Sáhněte po ní, kdykoliv máte problémy se zažíváním. Dokáže totiž uklidnit střeva, zastavuje zvracení i průjmy. Máta pomáhá i při křečích.