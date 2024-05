Máte-li balkon nebo terasu směle se můžete pustit i do zahradničení. I na malých prostorách můžete úspěšně vypěstovat okurky, rajčata, jahody i další chutné plody. Nepotřebujete dlouhé záhony, ani zahradu na venkově. Okurky vypěstujete třeba jen v obyčejných pytlích.

Máte málo místa? Pěstujte okurky na balkoně!

Chybí vám místo, půda a záhony, ale přece jen byste se chtěli pokusit o pěstování vlastní zeleniny? Proč ne! Jde o i na balkoně a zkusit můžete rozhodně i okurky.

V tomto příspěvku z YouTube kanálu Balcony Garden se můžete podívat na to, jak takové úspěšné pěstování okurek na balkoně může vypadat.

Zdroj: Youtube

Nač myslet, než začnete pěstovat okurky na balkoně?

Co budete potřebovat? Nádobu, zeminu, sazenice i oporu. A jak to zařídit, aby se to všechno vešlo na balkon? Například se můžete vrhnout na pěstování v pytlích. Jistě si dokážete i rychle odpovědět na otázku, proč je to dobrý nápad. Pytle jsou lehké a dají se umístit kamkoli. Dobře se dostanou do všelijakých míst a vedle sebe jich naskládáte významně víc než kulatých plastových květináčů.

Pro chytré horákyně, je tu také finta, jak ušetřit na pytlích. Pěstovat může rovnou v pytli se zeminou, bude vám sice chybět drenážní vrstva, ale okurky jsou žíznivé, a pokud je nenecháte stát ve vodě, krásně porostou.

Různé zdroje si protiřečí především v tom, jak velký by měl být pytel či objemem substrátu v něm. Dočíst se můžete o tom, že je potřeba alespoň 80 či 50 litrů zeminy. Běžně se však okurky na balkonech pěstují ve 20litrových i polovičních nádobách a vesele prospívají.

Nicméně je jisté, že čím více kvalitní půdy a místa jim dáte, tím budou spokojenější. Z pohledu majitele malého balkonu nebo terasy je ale třeba najít nějakou střední cestu, kdy bude sklizeň dostatečně zajímavá i při omezených možnostech.

Kterým druhům se bude na balkoně dařit?

K pěstování na balkonech se doporučují také konktrétně druhy. Informovat se můžete samozřejmě i v zahradnictví při nákupu, nicméně hodí se především vzrůstem i plody menší druhy. Například tyto:

hustoostná Charlotte F1 a Dafne F1,

krátká salátová okurka Babay F1, Minisprin F1, Emilie F1, Bush Champion F1, Pony F1, Picolino F1

miniokurka s velkým výnosem určená k pěstování na balkonech Ministars F1.

I když jsou tyto druhy menší a často také keříčkovitého vzrůstu, okurky rozhodně potřebují oporu. Ta může být všelijaká, ale hlavně pamatujte, že se budete muset k úrodě i rostlinám bez potíží dostat. Okurkám vyhovují natažené provázky, sítě, mříže a pletiva, na kterých se snadno zachytí a obrostou je.

Zdroje: adbz.cz, flourishingplants.com