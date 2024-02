Láká vás pěstování vlastních bylinek a koření? A zkoušeli jste pepř? I pepřovník můžete mít vlastní, a když se vám zadaří, jistě se obalí i kuličkami pepře. Jestli se vám taková představa líbí, pak neváhejte. Je nejlepší čas začít pěstovat pepřovník.

Vypěstujte si vlastní pepř!

Bazalku, petrželku nebo pažitku má snad doma každý. Zahrádkáři mají často také šalvěj, meduňku, mátu nebo dobromysl, ale co pepř?! Nechcete mít také vlastní? Kdo jednou okusil kouzlo vlastních bylinek a koření, jednoduše propadne i myšlence na další druhy na rozšíření repertoáru. Zkuste si vypěstovat i černý pepř, zvládnete to doma!

Který pepř je ale černý pepř? O záludnostech barvy pepře vám povykládá Roman Paulus v příspěvku na YouTube kanálu Kuchyně Lidlu. I když vám neprozradí žádné fígly, jak pepř pěstovat, určitě se hodí vědět, co jsou vlastně různé druhy pepře zač!

Zdroj: Youtube

Pepřovník miluje teplo a u vás doma bude jako v bavlnce

Pepřovník černý čili Piper nigrum se do Evropy dostal díky velkému dobyvateli Alexandru Makedonskému, ale patrně by si býval našel cestu do všech koutů světa i jinak. Původně byl pepř do našich končin dovezený z Indie, dnes je ve velkém produkovaný také ve Vietnamu, Indonésii, Brazílii či Malajsii. Pepř je dnes základem a kořením, které je bezpodmínečně v každé kuchyni. Jak je patrné už z výčtu zemí excelujících ve výrobě, pepřovník černý je tropická rostlina a vyžaduje proto poměrně vysoké teploty, ideálně dokonce vyšší než běžné pokojové.

Pepřovníku udělá velmi dobře rozpětí mezi 24 až 32 °C, ale dobře zvládá i 22 °C, v zimně však minimálně 12 °C. Rostlina miluje také vysokou vzdušnou teplotu, takže by se jí mohlo líbit v teráriu nebo jiném vlhkém teplém skleníku. I když miluje teplo, vadí jí přímý sluneční svit. Podobně jako u jiných tropických rostlin je vhodné zajistit dostatek rozptýleného světla, protože sluneční paprsky by mohly rostlinu spálit.

close info Shutterstock zoom_in Dozrávající kukličky černého pepře jsou napřed zelené a pak červenají.

Výsev pepřovníku a vyhlídky na sklizeň

Můžete vyzkoušet vysít i pepř prodávaný jako koření, ale klíčivost bude mizerná. Raději si proto opatřete semena jako v případě kterékoli jiné bylinky či koření. I v případě pepře se hodí semena den máčet, díky čemuž budou klíčit snáz. I pepřovníky je lepší nechat klíčit v lehkém nevýživném substrátu.

Sazenice můžete později přepíchat do květináče, vhodný je například samozavlažovací. Rostlina má totiž ráda vláhu, ale nechce být přemokřená. Pěstební substrát zvolte stejný jako u jiných pokojovek, ale hlavně pamatujte na to, že rostlina vyžaduje oporu.

Můžete ji pěstovat jako keřík i liánu, nicméně se připravte na delší šlahouny, které budou obrůstat cokoli v blízkosti. V dobrých podmínkách a ponechaná vlastnímu osudu naroste liána i do 15m výšky. Nebojte se ji sestřihnout a mírně tvarovat. Pepřovník patrně poprvé vykvete až za tři roky po výsevu a dokáže plodit i patnáct let, takže pak se máte nač těšit.

Květy pepřovníku jsou nenápadné bílé, ale listy jsou krásně zelené i docela velké. Rostlina je tak docela zdobná a zajímavá sama o sobě.

Zdroje: zahradkaruvrok.cz, ceskestavby.cz, sazenicka.cz