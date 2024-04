Polévky, svíčková, králík na zelenině… Je opravdu mnoho jídel, které zkrátka nepřipravíme bez petržele. A protože je vždy lepší ta, kterou si sami vypěstujeme, pojďme se podívat na zásady, které pomohou k takové úrodě, jakou si každý zahrádkář určitě přeje.

Základem úrody je i v případě petržele kvalitní založení záhonu, dobré výživové podmínky a také správné datum výsevu. I když je možné využít teplejších dní na počátku března, tedy ihned po konci zimy, počkáme-li ještě pár týdnů na skutečně stabilnější počasí, uděláme jen dobře.

Nejlepší je vydržet do dubna, nic nám (ani petrželi) neuteče a dostaneme vyšší záruku, že vše dopadne tak, jak si představujeme. Následně můžeme petržel vysévat prakticky po celé léto až do podzimu a chybu neuděláme.

Jak na petržel, abyste z ní měli radost? Podívejte se na youtube na video od eChaluparka:

Zdroj: Youtube

Připravte půdu opravdu pečlivě

Abychom sklidili opravdu velké, zdravé a statné kořeny petržele, musíme rostlinám nabídnout odpovídající místo. Je pravda, že je tato zelenina na podmínky trochu náročnější, ale jistě je zvládneme uspokojit. Potřebuje záhon s dostatečným, nikoliv ale celodenním osluněním a dobře připravenou půdou bez kamení a větších kusů zeminy. Na to bychom si měli dát skutečně dobrý pozor a vyhradit si na úpravu stanoviště dostatek času. Vyplatí se to.

Jednotit nebo sít pracněji?

Osivo budeme ukládat do jamek nebo do rýhy minimálně půl centimetru (až centimetr) hlubokých. Využít můžeme i moderní výsevné pásy, které nabízí zjednodušení další práce. Pokud budete sít klasicky, tedy do řádku, nemine vás pozdější vyjednocení vzešlých rostlinek na vzdálenost 5 centimetrů, u petržele naťové potřebujeme po druhém jednocení dosáhnout vzdálenosti kolem 25 centimetrů. Můžete také zvolit pracnější setí, které vás této částečně nepříjemné činnosti zbaví a semínka rovnou umisťovat buď do řádku v patřičných vzdálenostech, nebo do vyhloubených jednotlivých jamek. Je jen na vás, jaký způsob využijete.

Naťová petržel i do bytu

Stejné podmínky jako kořenová petržel vyžaduje i ta naťová. I když ji nepěstujeme pro její podzemní část, pozemek bychom měli stejně kvalitně připravit, aby se jí dařilo. Kromě toho ale můžeme listovou či kadeřavou petržel pěstovat i v malých prostorech, jako jsou takzvané petrželáky nebo zkrátka obyčejné květináče. To nabízí možnost sklízet vlastní bylinky i obyvatelům městských bytů bez přístupu k vlastnímu pozemku. Jak na to, abychom měli co nejdéle zelené koření k dispozici?

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in Přestože se petržel pěstuje hlavně pro kořen, v kuchyni skvěle zužitkujete i listy

Vysévejte kdykoliv

Výsev v domácích podmínkách do květináče nemá žádný přesně stanovený termín, můžeme se k němu rozhodnout kdykoliv v průběhu roku. Vždy ale musíme zvolit lehkou a dobře propustnou zeminu ideálně smíchanou s trochou přesátého kompostu (což samozřejmě platí i pro zahradní podmínky). Květináč umístěte poblíž okna, ale nemělo by na něj dopadat přímé slunce, které posíleno okenními tabulkami mívá skutečně velkou sílu.

Odměna za trpělivost a péči

Ať už budeme pěstovat petržel na zahradě, v bytě, nebo třeba na balkóně, budeme potřebovat do začátku hodně trpělivosti. Vyklíčí totiž až po měsíci a možná i o pár dnů déle. Neházejme tedy pověstnou flintu do žita, i když není ještě vidět, potřebuje petržel pravidelnou přiměřenou zálivku. Odmění se prvními zelenými lístky a později, u kořenové petržele přibližně po třech měsících, bohatou sklizní. Přejeme si ještě něco víc?

Zdroje: extension.umn.edu, www.rhs.org.uk