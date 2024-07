Nelikvidujte vyštíplé výhonky rajčat. Raději je plnohodnotně využijte! Poradíme vám, jak na množení této plodiny řízky!

Že se dá ještě něco vypěstovat ze záštipku rajčete? Ano, je to možné! A nejde o vůbec nic komplikovaného. Naopak zvládnete to levou zadní. Jak tedy přesně postupovat?

Jak správně vyštipovat rajčata? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Petra zahradničí:

Krok za krokem

Jakmile výhony rajčat odeberete od rostliny rajčete, umístěte je do sklenice s vodou. Jejich stonky by měly být potopené cca 10 cm. Za několik dní, zhruba za týden, se dočkáte překvapivého výsledku, kdy výštipky začnou pouštět kořeny. Vodu pravidelně vyměňujte. Jakmile se vytvoří bohatý kořenový systém, můžete vzniklé sazenice vsadit do půdy.

close info shutterstock.com zoom_in Jakmile výhony rajčat odeberete od rostliny rajčete, umístěte je do sklenice s vodou.

Výsadba na zahradu

Nové sazenice vysaďte na stanoviště s dostatečným množstvím slunce, kde nejsou vystaveny případnému silnému větru. Jednotlivé rostlinky by měly být od sebe vzdálené 50 až 60 cm, protože se do konce sezóny ještě řádně rozrostou a budou i plodit. Díky tomu si značně znásobíte úrodu.

Pravidelná péče

Rajčata vyžadují pravidelný přísun vody, a to samozřejmě vzhledem k aktuálnímu počasí. Nikdy nezalévejte rajčata tak, aby voda zasáhla listy. Pravidelně také odstraňujte spodní listy a boční výhony a neopomíjejte kontrolovat výskyt případných škůdců a chorob, proti kterým je nutné vždy včas zakročit. Rajčata vyžadují také ke svému správnému vývoji dostatek živin, a proto jim dodávejte organické hnojivo.

Kdy sklízet

Pokud to počasí dovolí, je nejlepší rajčata sbírat vždy, když jsou dokonale zralá. Měla by být krásně vybarvená a lehce měkká na dotek. Proto je sklízejte průběžně, dle jejich zrání.

close info Tokariev Dmytro / Shutterstock zoom_in Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, je vždy dobré pěstovat již prověřené odrůdy, s nimiž máte vy nebo soused dobré zkušenosti a vyhovují jim místní klimatické podmínky.

Pár tipů na závěr

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, je vždy dobré pěstovat již prověřené odrůdy, s nimiž máte vy nebo soused dobré zkušenosti a vyhovují jim místní klimatické podmínky. Přestože rajčatům vyhovuje dostatek zálivky, vyhýbejte se zbytečnému přelévání, aby nebyl substrát příliš přemokřený. Vyhnete se tak případným hnilobám, které často vedou k úhynu celé rostliny.

