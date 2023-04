Jak pěstovat ředkvičky ze semínek: Takto budou krásně velké, ale nezdřevnatí

Oblíbené - a po zimě tolik očekávané - čerstvé ředkvičky jsou jednou z nejrychleji klíčících a rostoucích rostlin, které můžete ze zahrady ochutnat. Víte, jak je správně pěstovat, aby byly šťavnaté a plné chuti?

Pěstování ředkviček je naprosto nenáročné. Dokonce natolik, že si ho zkoušejí už malé děti ve škole. Pokud ředkvičkám připravíte adekvátní podmínky, dočkáte se brzy uspokojivé sklizně. Pokud ředkvičky vysejete postupně, budete sklízet dokonce i několikrát za sezónu. Existují různé odrůdy, některé jsou vhodné pro raný výsev, jiné zase pro pěstování v průběhu léta, některé dokonce až na podzim.

Kdy začít pěstovat ředkvičky na zahradě?

Zhruba od dubna je dle počasí možné vysévat ředkvičky přímo do záhonů. K výsevu přistupte ve chvíli, kdy se teplota zeminy pohybuje okolo 5 stupňů Celsia. Sklizeň lze podpořit a urychlit pomocí tmavé textilie, ale určitě to v případě ředkviček není zásadní podmínkou.

Zvolte správný substrát

Dá se říci, že zrovna ředkvičky jsou na půdu docela nenáročné. Svědčí jim lehčí záhřevné půdy, dostatečně zásobené živinami. Nejvhodnější je pro ředkvičky lehčí, kyprá půda s dostatkem humusu a živin.

Před samotným výsevem byste měli půdu dostatečně nakypřit a obohatit o humus, který svým obsahem blahodárných mikroorganismů pomáhá jejímu zahřívání. Jen to s kompostem nepřehánějte, nadměrné množství dusíku ředkvičkám neprospívá.

Před samotným výsevem byste měli půdu dostatečně nakypřit a obohatit o humus. Zdroj: Shutterstokc.ocm / cha_cha

Můžete vysévat

Semínka ředkviček vysejte asi 1 cm hluboko do předem připraveného řádku. Zpravidla vyklíčí 3 až 4 dny po výsadbě, pokud je však zasejete do studené půdy, může to trvat o něco déle, a to až 10 dní.

Prevence zdřevnatění a zdárného vývoje

Jakmile semínka povyrostou v malé rostlinky, vyjednoťte je, aby měla každá rostlina dostatek místa k růstu, tedy minimálně 2 až 3 cm. V zemi ponechávejte vždy ty nejsilnější a největší sazeničky.

V příliš hustých porostech by si rostliny konkurovaly a místo kvalitní hlízy by šly do květu. Podobný efekt má na ředkvičky hodně slunečního svitu během letních dní, proto je v tomto období raději pěstujte v polostínu. Následkem toho pak často dohází k dřevnatění plodu a vyšší pálivosti.

Zálivka a ochrana před škůdci

Ředkvičkám ze všeho nejvíce prospívá mírně vlhký substrát s pravidelnou zálivkou. Pokud mají málo vláhy, mají tendenci dřevnatět, praskat a jsou pálivější. Zároveň tak ochráníte rostliny před napadením dřepčíkem, který při suchém počasí značně likviduje listy.

Příliš hustě vyseté ředkvičky je třeba protrhat Zdroj: Shutterstock.com / Paulius Beinaravicius

Tip na závěr

Protože ředkvičky rostou opravdu rychle, můžete je také vysít mezi rostliny, které rostou pomaleji. Ve chvíli, kdy budou potřebovat místo pro svůj další vývoj, ředkvičky už budete mít sklizené. Hodí se například mezi okurky, tykve, cukety nebo papriky.

Zdroje: www.lidovky.cz, www.semenaonline.cz, www.abecedazahrady.dama.cz