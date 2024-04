Máte zkušenosti s pěstováním sporýše? A co takhle verbeny? Ano, je to jedna a tatáž rostlina, která se už na mnohých balkónech i zahrádkách zabydlela. Pěstuje se spíš jako letnička, je opravdu hezoučká a má spoustu barevných variant, které se báječně doplňují.

Nechte se zlákat verbenou

Sporýš čili verbena je rostlina, která se u nás objevila v posledních několika dekádách. I když u nás roste divoce i sporýš lékařský čili Verbena officinalis, rozhodně to není květina, kterou by si někdo hodlal stěhovat do předzahrádky. Vysoké tenoučké větvičky s nenápadnými květy nejsou pro pěstitele nijak zajímavé.

Zato sporýš zahradní i jiné druhy jsou velikým hitem, a to nejen v zahradách ale i městské zeleni, kde bývá verbena součástí osevních směsí typu „louka“.

Verbenu čili sporýš vám představí Petr Rychlý se svým hostem v tomto příspěvku z produkce Rad ptáka loskutáka, který najdete také na příklad na YouTube kanálu JAN KOPRIVA flowers plants events.

Zdroj: Youtube

Sporýš a verbena kam se podíváš!

Sporýšů existuje velké množství druhů, kultivarů a hybridů. V záhonech nebo na terasách a balkonech se však můžete nejčastěji setkat především se sporýšem zahradním, zkříženým, argentinským, šípovitým či tuhým.

Mezi tyto se někdy také mylně přidává citronová verbena čili aloisie citronová, která někdy bývá také v čajích. Jde však o vzdálenou příbuznou, která rozhodně nemá vzrůst ani květ podobný ornamentálním druhům verben.

Jak uvádí i odborník ve videopříspěvku, verbeny jsou nyní k dostání ve všech možných barvách. Velmi krásné jsou i jemnější a divoce vypadající sporýše argentinské, které právě bývají používané i v městské zeleni k osetí malých ploch kruhových objezdů či jiných zelených ostrůvků.

Také sporýše šípovité vypadají divočeji a stejně jako sporýš argentinský se hodí lépe do přírodněji pojatých zahrad.

close info Thunchit Wonghong / Shutterstock zoom_in Sporýš argentinský je jemnější a o něco méně náročný na vláhu.

Jak pěstovat sporýš?

Sporýše mají rozhodně společné to, že vyžadují hodně slunce. U nás se pěstují především jako letničky, jelikož přezimování není jednoduché. Sporýše rostou i v lehčí půdě, ale rozhodně ocení i na živiny bohatý substrát a pravidelnou zálivku, proto je vhodnější pěstovat je v samozavlažovacích nádobách, kde mají dostatek vláhy, pokud budete vodu pravidelně doplňovat.

Na balkonech a v předzahrádkách jsou nejčastěji pěstované sporýše zahradní a zkřížené, které vyžadují pravidelnou zálivku bez přemokření. Argentinské zvládají i občasná období sucha. Nicméně počítejte s pravidelným zavlažováním i hnojením pomocí nichž dosáhnete krásných rostlin a především násady na květ po celé léto.

Aby byly rostliny bohatší, zaštipujte větévky ještě bez násady na květ. Díky tomu se rozvětví a čím více větviček tím více květů.

Během sezony si můžete pořídit z již rostoucích sazenic nové řízky a ideálně tím i zpracujete „odpad“ při onom zaštipování k podpoře rozvětvení. Na řízky je dobré odebrat zhruba 15cm vrcholky větviček, které mají alespoň tři nebo čtyři očka. Zbavte je většiny listů a nechte je zakořenit ve vodě. Dobrému zakořenění prospívá čistý ostrý řez, který větvičku nerozdrtí a také teplé a světlé stanoviště.

close info Mystarik / Shutterstock.com zoom_in Verbeny nabízejí opravdu pestrou paletu barev.

Pěstujte sporýš jako letničku nebo dobře zazimujte

I když je možné sporýše pěstovat i jako víceletky, je to komplikovanější kvůli přezimování. Obvykle proto končí sezona verben s příchodem října a také nízkých teplot. Před těmi můžete ale rostliny schovat a zhruba na polovinu je zkrátit. Zimu přečkají ve světlé místnosti, kde se bude teplota pohybovat nad 10 °C.

Během zazimování je zalévejte jen občasně a brzy v předjaří je ještě seřízněte na zhruba 5 cm. Pak je vhodné začít je aklimatizovat na venkovní teploty a přenést někam, kde bude zhruba 15 °C a začnete se o ně starat jako během sezony čili pravidelnou zálivkou i hnojením. Pokud se vám do přezimování nechce, nedělejte si s tím hlavu a kupte si na jaře opět nové sazenice.

