Zasaďte si srdcovku! Na tři měsíce vám připomene kouzlo starých zahrad i dětství. Jsou to květiny nenáročné a krásné, které navíc rozsvítí i stinné kouty předzahrádky.

Pohádkové srdcovky starých zahrad

Patří srdcovky také k vašim vzpomínkám na babiččinu zahrádku nebo práci v předzahrádce s maminkou? Srdcovky jsou krásné rostliny, které se z moderně pojatých zahrad vytratily a je to veliká škoda.

Ač určitě patří spíš k tradičnějším a takovým těm babičkovským květinám, jsou krásné a pohled na jejich úžasná květenství skutečně pohladí po duši. Zatímco dříve byly k vidění spíš jen ty růžové, dnes si můžete vybrat i z dalších variant, které jsou neméně úchvatné.

Podívejte, jak krásné jsou! Srdcovky a jejich pěstování vám představí také tento příspěvek z YouTube kanálu Now This is Gardening with JohnnyA.

Zdroj: Youtube

Co byste měli vědět o srdcovkách?

Jak vidno, srdcovky nejsou jen zdobné květem, ale také listy. Nepatří k druhům, které kvetou celé léto, ale naopak je to trvalka, která v méně osluněných koutech zahrady vytvoří krásné trsy dosahující i 80 cm a po odkvětu nadzemní část usychá a rostlina se zatáhne do země.

Ze zeleného listoví během dubna a zhruba až do června vyrážejí dlouhé květní stonky, které se brzy pyšní kaskádou srdéček. Srdcovka nádherná s růžovo bílými květy nabízí ale také variantu Alba, která má srdéčka bílé nebo Valentine’s s červeno bílými kvítky. Gold Heart bohužel nekvete zlatě, ale zato oslní zlatým listovím.

Ač se zdají být křehké a až příliš jemné, srdcovky jsou také krásné ve váze a vydrží až dva týdny, takže to opravdu je květina vhodná k řezu, která vás nebo obdarovaného potěší opravdu dlouho.

close info Profimedia zoom_in Srdcovka Alba čili bílá varianta se srdíčky jako ze sněhu.

Jak pěstovat srdcovky?

Pěstování srdcovek není nijak náročné. I když pochází z Asie, v našich podmínkách se jí výborně daří jednak díky snášenlivosti různých půd, ale také protože vydrží i silné mrazy.

Srdcovky sázíme spíš do polostínu, ale i plné sluníčko vydrží. Důležité je nezasadit rostlinu příliš hluboko, na což upozorňuje i autor příspěvku. Je to rostlina, která koření mělce, proto je lepší příliš ji neokopávat, daří se jí v mulčovaném záhonu, který prohnojíte organickými hnojivy či kompostem vždy na jaře a na podzim. Nepotřebuje další speciální hnojiva a není háklivá.

Je to rostlina jedovatá, takž se hodí používat rukavice při přesazování a pokud máte nenechavého domácího mazlíčka, umístěte ji za další zeleň, kam se k ní zvíře nedostane. Pěstovat ji můžete i v květináči, kde se ale hodí zasadit i další rostliny, protože po většinu roku je srdcovka schovaná pod povrchem.

Nejsnáze se množí srdcovky dělením trsu, možné je také sběr semen a výsev hned po dozrání srdéček. Méně obvyklé, ale také proveditelné je i řízkování.

Zdroje: living.iprima.cz, living.iprima.cz