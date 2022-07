Co se stane, když zasadíte pecku z kupované švestky? Takto se zaručeně ujme

I z obyčejné pecky můžete vypěstovat celý strom. U švestek je to určitě možné a na konci několikaleté práce vás budou čekat chutné a sladké švestičky z vlastní zahrádky. Jak vypěstovat z obyčejné pecky krásnou švestku?

Jak vypěstovat z pecky švestku?

Pěstování z pecky není nic převratného ani nečekaného a určitě zhruba tušíte, oč půjde. Nicméně pěstování z pecky má jeden zásadní krok, který je nezbytný pro úspěch. Musíte připravit semínko. Jak na to?

Pecku dejte do mrazáku

Semeno švestky potřebuje projít stratifikací, jinými slovy semeno potřebuje projít obdobím chladu a mrazu. Mrazivé venkovní podmínky můžete švestkám nasimulovat v podmínkách svého mrazáku či lednice, ale není to nutné. Semeno stačí v podstatě jen zasadit. Můžete si však ještě vybrat, zda chcete zvolit cestu jednodušší a semínko zasadíte přímo na konečné stanoviště nebo náročnější metodu přesazování, kdy si sice přiděláte práci přesouváním rostliny z květináče do květináče, nicméně budete mít růst stromku pod „kontrolou“. Nutno si uvědomit, že rostliny ve volné půdě mají často lepší podmínky. Stratifikaci může semínko projít zakopané v sáčku v zahradě, které můžete následně přesazovat z květináče do květináče. Nebo jej můžete zabalit do navlhlé látky a uložit v lednici zhruba na 2 měsíce.

Chcete z pecky vypěstovat celý strom? Zkuste naklíčit semeno švestky. Zdroj: Hirundo / Shutterstock.com

Pěstování stromku ze švestkové pecky

Nejjednodušší a bezpracné je takové semeno zasadit přímo do zahrady a čekat, zdali se na jaře objeví rostlinka. Patrně je pak lepší zasadit několik semen. Chcete-li připravit půdu pro růst stromu, pak je vhodné promíchat zeminu s humusem v poměru 1:1. Ať už venku nebo v květináči, semeno je třeba zasadit do hloubky okolo 6 cm. Semeno švestky v květináči potřebuje drenáž a neustále vlhkou půdu. Květináč můžete zabalit do plastového sáčku, abyste vytvořili pro růstu vhodné mikroklima.

Švestku z pecky vypěstujete, ale sklizně se dočkáte až za několik let. Zdroj: Shutterstock

Pěstování švestky z pecky má i stinnou stránku

Vypěstování švestky z obyčejné jediné pecky je zajímavý nápad, ale nezapomeňte, že má i pár nevýhod. Jednou z nich je, že nevíte, co pěstujete. Krom toho, že byla snědená švestka dobrá, už žádné detailnější informace o druhu stromu nebudete patrně mít. Navíc je možné, že při opylení došlo k dalšímu křížení.

Neméně důležité je, že romantická představa o sklizni švestek bude jen snem na dalších několik let, než váš strom vyroste a začne plodit, tedy pokud jde o variantu vhodnou k pěstování ve vašich klimatických podmínkách.

Nákupem již vypěstované sazenice se samozřejmě toto čekání o několik let zkrátí a stromek bude naroubovaný na podnoži, která také velmi ovlivní růst a plody. Navíc si samozřejmě můžete vybrat konkrétní variantu vhodnou k pěstování v podmínkách vaší zahrady.