Jak si vypěstovat trvalky ze semen a ušetřit tak spoustu peněz za sazenice?

Pěstujete si ze semínek letničky? Vyzkoušejte to samé letos s trvalkami. Je s nimi trochu víc práce, ale vyplatí se to. Pokud je pak vhodně zkombinujete, vaše zahrada bude chloubou v širokém okolí.

Na rozdíl od letniček není mezi trvalkami tak široký výběr v osivech. Trvalky totiž poměrně dlouho klíčí a vzcházejí. Jak osivo vybrat? Důležité je informovat se buď na obalu nebo u zkušeného odborníka, co konkrétní trvalka vyžaduje za podmínky. Některé druhy totiž není možné předpěstovat ve fóliovníku či skleníku. Osivo najdete v každém dobrém zahradnictví, oblíbené jsou směsi nesoucí název „louka” a to pod lákavými jmény jako Louka starých časů, Horská louka, Pestrobarevná louka pro včely apod. Můžete si zvolit směs i podle toho, zda květy chcete sušit, nařezat do vázy nebo chcete připravit hostinu pro včely, čmeláky, motýly a jiný užitečný hmyz.

Trvalková zahrada může vypadat i takto. Zdroj: Profimedia

Kvetoucí louky

Trvalky klíčí delší dobu, někdy si počkáte i měsíc a více. Většinu musíte předpěstovat doma, ideálně v miniskleníku nebo na parapetu, důležitá je stabilní okolní teplota. Směsi osiv pro výsev louky, vysévejte do půdy, jako kdybyste chtěli vysít trávník, ale bez hnojení. Rovnoměrně osivo rozházejte, lehce uhrabejte a zapracujte do půdy. Rostlinky v prvním roce výsevu vyrůstají velice pomalu, v dalším roce už kvetou plně, louky se pak sekají třikrát ročně, v dalších letech pak stačí dvakrát za rok.

Jedna z nejoblíbenějších trvalek je třapatkovka nachová. Zdroj: Profimedia

Jaké trvalky vybrat?

Oblíbený je orlíček, třapatkovka nachová, mochyně židovská třešeň, levandule lékařská či stračka. Hojně vysévané jsou i okrasné trávy, jako například kortadérie, ostřice modrá, kostřava ovčí, dochan psárkovitý či kavyl péřovitý. Pokud vlastníte skalku, oceníte směsi semen trvalek do skalky, které jsou mrazuvzdorné a kvetou od časného jara až do podzimu. Mezi trvalky patří i kapradiny, které mohou být okrasou zahrady, ale jsou to i četné vodní rostliny. Výčet trvalek by byl hodně dlouhý, stačí zapátrat na internetu, většina dobrých obchodů se semeny má kvalitně zpracovanou nabídku, včetně fotografií a jistě se trefí do vašeho vkusu a potřeb.

V oblibě stoupají i okrasné trávy. Zdroj: Profimedia



Zdroje: nkz.cz, receptyprimanapadu.cz