Jak postavit svépomocí dokonalý osvětlený vyvýšený záhon, chloubu zahrady

Vyvýšené záhony dodají zahradě moderní vzhled a majitelům poskytnou pohodlný přístup k pěstované zelenině, květinám a bylinkám. Důvodů, proč si nějaký postavit, je celá řada. Přinášíme inspiraci, jak založit dokonalý vyvýšený záhon, který bude každý obdivovat.

Vyvýšený záhon oceníte na každé zahradě, kde je k pěstování zeleniny a bylinek nevhodná půda nebo tu převažují zpevněné plochy. Dřevem obložený záhonek se dá totiž postavit i na betonu. Kromě toho má výhodu, že se k pěstovaným plodinám nemusíte tolik shýbat. Čím vyšší ho postavíte, tím větší pohodlí zajistíte svým zádům. Vyvýšená poloha navíc představuje mechanickou bariéru pro slimáky a jiné škůdce, kteří si brousí zuby na šťavnaté listy a plody. A hlavně, vyvýšený záhon skvěle vypadá.

Konstrukce záhonu nemusí být jen dřevěná. Materiálů se nabízí více - pokud vám zbyly nějaké cihly nebo tvárnice ze stavby, celý proces bude o to levnější. Využít se dají i moderní gabiony nebo bezúdržbový dřevoplast. Při stavbě záhonu z dřevěných latí či palet myslete na to, že přírodní dřevo je potřeba ochránit nátěrem proti dešti a UV záření.

Aby vlhkost zeminy nepronikala k dřevěnému obkladu a nezničila ho během první sezony, vnitřek záhonu vyložte nopovací fólií. Prodává se v každém hobbymarketu a poznáte ji podle toho, že je poseta drobnými hroty.

Tip: Rozměry záhonu přizpůsobte standardním délkám, ve kterých se prkna a latě prodávají. Ušetříte si tak práci s jejich řezáním a materiál využijete na maximum.

Pro vyvýšený záhon vyberte místo nejlépe na západní či východní straně zahrady, kam jde přes den dostatek slunce, ale plodiny přitom nebudou vystaveny úpalu. Na straně jižní počítejte s tím, že záhon budete muset za slunného a suchého léta častěji zavlažovat.

Čím vyvýšený záhon naplnit?

Nemusí to být jen živná zemina. Pokud nemáte volný přístup ke kvalitní půdě a substrát budete muset kupovat, výplň by se dost prodražila. Dospodu naházejte různé haluze a větvičky z prořezávky a přikryjte je posekanou trávou a listím. Další vrstvu může tvořit nevyzrálý kompost, který postupem času v záhoně pěkně dozraje a dodá rostlinám nové živiny. Teprve potom do záhonu navršte zahradnický substrát promíchaný s kompostem. Jeho skladba by měla odpovídat druhu plodin, které se chystáte pěstovat. Záhon můžete rozdělit i na sekce naplněné různými druhy substrátu podle pěstovaných rostlin.

Pro snadný přístup k plodinám je praktické, aby okolí vyvýšených záhonů tvořila dlažba nebo nášlapné kameny. Kutilové ve videu vysypali prostor drobnými kamínky a vyvýšené záhony doplnili o LED svítidla zapuštěná do země. Tato estetická tečka za celou konstrukcí je technicky o něco náročnější, ale vytváří obdivuhodný efekt. Vyvýšený záhon povyšuje na dominantu zahrady, jež vyráží dech.

