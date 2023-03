Jak postavit suchou zahradní zídku? Možností je bezpočet a zvládne to každý

Vymýšlíte, jak zpevnit svah, rozčlenit zahradu a vytvořit různé zahradní úrovně? Zahradní zdi a zídky vypadají jako jednoduchá práce, kterou zvládnete za odpoledne, ale vlastně to tak není. Nicméně při troše šikovnosti to zvládne každý. Podívejte se, co všechno můžete na zahradě ke stavbě zdi či zídky použít a jak na to.

Zdroje: zahrada.bydleniprokazdeho.cz, www.idnes.cz Na stavbu zdi či zídky zvolte vhodný materiál Pokud chcete pracovat rychle, bez zkušeností i malty, budete se muset poohlédnout po materiálech, které jsou pro takovou práci konstruované. A je jich docela dost. V tomto videu se podívejte, jaké různorodé materiály použít a vytvořit tak funkční prvek zahrady i její atmosféru: Suchá kamenná zídka dá zabrat Proč není suchá zídka vždy tou nejprostší variantou? Je to samozřejmě individuální. Velmi záleží na dispozicích vaší zahrady i na tom, co bude taková zídka držet. Suchá zídka je poskládaná z kamenů, které nejsou ničím pojeny. Stačí vám tedy mít dost takových vhodných kamenů, ale také musíte znát alespoň základní postupy, jak takové stavby budovat. Jak postavit zahradní zídku? Místo v zahradě, kde chcete suchou kamennou zídku postavit, nejprve zbavíte drnu. Pak vykopete základ zídky. Vykopaný základový příkop vysypeteje sutí, což jsou úlomky starých cihel, rozbitých střešních tašek či štěrk. Na takto připravený základ položíte první vrstvu velkých kamenů. Vyberou se napřed velké neploché vazáky čili kameny, které budou v zídce zasahovat až do šířky minimálně 30 či 40 cm. Dál od stran do středu je třeba vrstvit kameny tak, aby se nehýbaly, současně je třeba dbát, aby nevytvářely křížové spáry. Zároveň je nutné stavět zídku pod úhlem 10 až 15 stupňů. Díky tomu bude zídka držet a první déšť ji nesplaví. Má-li taková kamenná zídka pěkně vypadat, je to docela fuška. Suchá zídka je velmi efektní, ale vyžaduje zkušenosti i plán, aby vypadala pěkně i držela. Zdroj: Profimedia Krásné, ale drahé zídky z gabionů Velmi pěknou, ovšem značně finančně náročnou variantou je použití gabionů. Práce s drátěnými koši je jednoduchá. Prázdné gabiony můžete různě naaranžovat, než se rozhodněte s konečnou platností, jak a kam je umístíte. Promyslet, kam chcete gabioné konstrukce umístit, musíte samozřejmě dřív, než je naplníte kamením. Gabiony lze plnit různými materiály, ale vždy kameny. Vyskládat drátěné konstrukce lze velkým štěrkem, elegantní je sekaný kámen nebo třeba oblázky různé barevnosti. Gabiony jsou zajímavé, ale také se prodraží. Zdroj: ThomBal / Shutterstock.com Zídky a vertikální pěstování s tvárnicemi Jiným prefabrikátem, který lze kreativně použít, jsou betonové tvárnice. Ty mají velké množství různých tvarů a rozměrů. Vzhledem k tomu, že jsou duté, nabízí se možnost jejich osázení. Za pomoci betonových tvárnic mohou vznikat zídky a zdi, kde můžete vertikálně pěstovat okrasné i jiné rostliny. Za tímto účelem vzniká i celá řada betonových tvárnic, které jsou záměrně projektovány tak, aby tuto možnost využití nabízely a zároveň pěkně vypadaly. Můžete se proto setkat s tvárnicemi hladkými, ale také tvárnicemi zvenku polepenými oblázky, tvárnicemi a la kamenný vzhledem či tvárnicemi různých přírodních barev. Na zahradě poslouží i pražce Také použití dřeva v zahradě pro zídku či stěnu je možné, nicméně palisáda či dřevěné bednění jsou často méně přirozené než použití kamene či tvárnic. Velmi pěkně však mohou vypadat recyklované pražce nebo trámy. I opotřebované masivní dřevo působí jako pevný a hodnotný materiál, který vám rozhodně nikam neuteče. Z pražců je možné vytvořit zídky, schody i nášlapné kameny nebo cestičky. Pěkně vypadají i v kombinaci se štěrkem. Také pražce či trámy můžete použít na zídku v zahradě. Zdroj: Profimedia