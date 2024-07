Máte strach z hmyzu terorizujícího vaši zahradu? Pokud potřebujete ochránit svou zahradu před savým hmyzem, zkuste toto. Budete potřebovat pouze bramborovou nať. Je to jednoduché a velice efektivní, podívejte.

Léto je v raném stádiu, ale škůdci nemilosrdně útočí již několik měsíců. Savý hmyz má zkrátka zálusk na plody vaší zahrádky. Naštěstí existují skvělé techniky, jak se škůdcům ubránit a ochránit svou zeleninu a ovoce před nepřátelskými nálety.

A vše, co potřebujete, již máte k dispozici. Stačí bramborová nať. A co je na tom nejlepší, je to naprosto přírodní ochrana, není potřeba žádná chemie. Pokud pěstujete brambory, máte zkrátka vyhráno.

Video, jak správně ošetřit brambory, najdete na Youtube kanále Zahrada na řece:

Zdroj: Youtube

Bramborová nať proti škůdcům

Škůdci, kteří si pochutnávají na rostlinách z vaší zahrady, jsou ve svém živlu. Léto a horko je zkrátka období, kdy je savý hmyz nejvíce aktivní. Jedna z možností, jak se jich zbavit, je samozřejmě chemický postřik.

Ten sice spolehlivě zahubí veškeré škůdce, ale má jednu velikou nevýhodu. Chemikálie jsou zhoubné jak pro škůdce, tak pro vaše rostliny. Chemie v přípravcích může tudíž poškodit i samotnou rostlinu, kterou se snažíte ochránit.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Zelená bramborová nať je jedovatá pro savý hmyz, který útočí na vaši zahradu.

Naštěstí však existuje skvělá a naprosto přírodní alternativa k chemickým prostředkům proti škůdcům. Stačí jen bramborová nať. Zdravá zelená bramborová nať je totiž pro savý hmyz, jako jsou například svilušky, velice jedovatá.

A dá se z ní vyrobit dokonale účinný postřik neředěným výluhem z bramborové natě. Postup je velice jednoduchý. V 10 litrech vody nechte louhovat 1,2 kilogramů zelené natě. Louhujte po dobu 3 maximálně 4 hodin. A máte postřik proti škůdcům hotový.

Jde to i s rajčaty

Pokud nepěstujete brambory, rajčata mohou být alternativou. Rajčatová nať vaši zahradu ochrání před nálety bělásků. Postup je opět velice jednoduchý.

Stačí louhovat 2 hrsti zelené rajčatové natě ve 2 litrech studené vody po dobu 2 hodin. Poté stačí rostliny ve vaší zahrádce postříkat neředěným výluhem ze zelené natě rajčat a uvidíte, že saví hmyzí škůdci se k rostlinám ani nepřiblíží.

Zdroje: www.jakpestovat.cz