Jak poznat pravou aloe vera a jak ji pěstovat: Většina lidí to neumí

Aloe vera má mnoho zdraví prospěšných látek, které působí nejen na tělo, ale také na mysl. Pro laika může být rozeznání pravé aloe velmi obtížné, a proto vám pomůžeme se v tom alespoň trochu zorientovat.

Tuto léčivou rostlinu znali zřejmě již ve starém Egyptě, Číně a Indii. Nyní si můžete vybrat mezi 600 druhy, ke kterým stále přibývají další. V různých květinářstvích či obchodech mají tuto rostlinu pojmenovanou pouze jako aloe. V těchto případech se často o pravou aloe však vůbec nejedná.

Pravá nebo stromovitá aloe?

Pravá aloe se nejčastěji plete s druhem aloe stromovitá (Aloe arborescens), jelikož se od sebe špatně rozeznávají. Léčivé účinky mají obě dvě rostliny, avšak pravá aloe jich má o něco víc. Na rozdíl od stromovité aloe, kterou můžete mít doma na parapetu, pravá aloe dosahuje velkých rozměrů. Její květenství roste až na metr vysokém stvolu. Pokud si budete chtít pořídit pravou aloe, pak raději navštivte zahradníky zaměřené na pěstování sukulentů.

Jak poznat aloe vera a jak na její pěstování se podívejte ve videu:

Pravou aloe nenajdete ani v kosmetice

Pro své účinky je aloe velmi častou surovinou produktů komerční kosmetiky. Když se podíváte na obal vašich přípravků, jistě uvidíte pouze nápis extrakt z aloe. I v tomto případě se však jedná o jiný druh aloe, než je pravá. Kdyby to bylo z pravé aloe, výrobce by si to jistě nenechal jen pro sebe a pořádně na to upozornil. Tento druh aloe patří totiž mezi exkluzivní suroviny a jen málokterý výrobce ji skutečně používá.

Zázračné účinky aloe

Aloe vera můžete použít jak vnějšně, tak vnitřně. Nejčastěji však pomáhá od drobných popálenin, oparů, ekzémů či akné, oděrků a při hojení řezných ran i modřin. Čerstvá šťáva z aloe zklidní svědění, má chladivé účinky a podpoří růst nových buněk. Pro vnitřní užití budete potřebovat pouze její dužinu. Lze ji dávat do pití nebo jogurtů. Konzumací aloe dojde k očistě organismu, podpoře trávení, snížení hladiny cukru v krvi, posílení imunitního systému a regulaci krevního tlaku.

Z listů aloe vera si můžete připravit drink nebo je použít jako lék na kožní úrazy či popáleniny. Zdroj: Profimedia

Zasazení sukulentu

Vhodné usazení aloe je do menšího květináče se substrátem pro sukulenty, který se skládá z písku a rašeliny, které dávají rostlině potřebné živiny. Do substrátu zasaďte pouze kořeny, nikoliv větší část. Poté zalijte a umožněte, aby přebytečná voda mohla odkapávat do misky. Rostlina by neměla zůstat ve vlhku z důvodu možného zahnívání kořenů.

Aloe patří na světlo

Aloe přímo zbožňuje slunce a světlo, a proto ji umístěte nejlépe na jihozápadní okno. Pěstovat ji můžete v zimních zahradách, lodžiích či v prosvětlené místnosti. V zimním období ji ale z lodžie přemístěte do teplejšího prostoru, jelikož nesnese teplotu pod nulou.

Správná zálivka a hnojivo

Aloe se řadí mezi sukulenty, tudíž ji zalévejte minimálně a jen občas. Dbejte na to, abyste ji nepřelili a nenechávali v misce pod květináčem vodu. Postačí vlhkost, jež se vsákne do substrátu. Tudíž zálivku provádějte nejdříve až za týden. V zimním období postačí zalévání jednou za dva až tři týdny. Nejlepší čas na hnojení je během růstové sezony. Dopřejte ji tudíž hnojivo pro sukulenty, ale nemusíte ho dávat příliš mnoho.

Aloe vera je velmi jednoduchá na pěstování. Zdroj: Profimedia

Množení aloe řízkováním

Chtěli byste si svou rostlinku rozmnožit? Pak je to velmi jednoduché. Uřízněte list tak, aby řez byl proveden co nejvíce u středu. Poté ho ponechte týden ležet. Řez zaschne a vy můžete list zasadit. Po deseti dnech se vám nová aloe vera uchytí.

Řezání pro využití látek

Jestliže vás bodnul hmyz nebo se vám začíná dělat opar, odřízněte dva až tři centimetry listu. Pokud si budete chtít vyrobit nálev či mast, pak listů odřízněte více. Řezání provádějte jako u množení, co nejblíže ke středu. Tam rána nejrychleji zaschne a zacelí se.

Zdroje: nasezahrada.com, lovelyhome.cz, youtube.com