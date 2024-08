Také si na zahradě pěstujete oranžovou královnu zeleniny, tedy mrkev? Tak to byste měli vědět, jak a podle čeho poznat, kdy je ten správný čas ji sklízet.

Mrkev je sladká a křupavá pochoutka, která patří mezi značně oblíbenou zeleninu pěstovanou na českých zahrádkách. A nejlepší je samozřejmě ta z domácí úrody.

Její uplatnění je v kuchyni velice pestré, a proto byste její pěstování měli dotáhnout úspěšně až do konce! Je tedy dobré vědět, kdy mrkev sklízet, aby byla v nejlepší kondici i pro uskladnění.

Proč je mrkev tak oblíbená

Svou popularitu si mrkev získala nejen díky své výrazné chuti a příjemné křupavosti, ale také díky vysokému obsahu beta-karotenu, který se v těle přeměňuje na vitamin A, jež je značně důležitý pro dobrý zrak, zdravou pokožku a stejně tak silný imunitní systém. Je dokázáno, že lidé, kteří konzumují denně dvě až tři mrkve, jsou daleko méně ve stresu než ti, kteří mrkev nejedí vůbec.

Mrkev je ideální zdroj beta-karotenu!

Obsažená vláknina výborně podporuje činnost zažívacího traktu a zároveň čistí střeva. Protože mrkev také výborně zahání hlad, je vhodná zejména při redukčních a odtučňovacích dietách. Nejčastěji se mrkev používá do čerstvých salátů, polévek, omáček, pečiva, ale jedná se i o chutnou přílohu. A jak tedy poznat, že je mrkev zralá ke sklizni?

Vadnoucí nať

Nejlepším ukazatelem zralosti mrkve je její nať. Pokud začne žloutnout a vadnout, je to signál, že kořen pod zemí je plně vyzrálý a připravený ke sklizni.

Doba růstu

Doba sklizně se liší podle konkrétní odrůdy. Proto vám jistě pomohou i užitečné informace na sáčku od semínek, kde zpravidla bývá uvedená informace za jal dlouho můžete zeleninu sklízet. Obecně platí, že rané odrůdy se ze země vytahují již za 8 týdnů od výsevu, zatímco pozdní odrůdy potřebují až 11 týdnů.

Obecně platí, že rané odrůdy se ze země vytahují již za 8 týdnů od výsevu, zatímco pozdní odrůdy potřebují až 11 týdnů.

Test kořene

O zralosti mrkve se můžete také přesvědčit tak, že vykopete pár kořenů k revizi. Zralá mrkev by měla být sytě oranžové barvy a měla by mít na sobě malé kořínky. Pokud náhodou narazíte i na mrkev, která světlá do béžova, je to znamení, že byste se sklizní neměli váhat ani minutu. Byla by přezrálá, ztrácela by svou přirozenou chuť a při skladování by měla se tendence kazit.

Jak mrkev sklízet

K vytahování mrkve z půdy použijte rycí vidle a vyberte si den, kdy bude slunečno a sucho. Případná vlhkost by přinesla riziko, že se mrkev bude rychle kazit.

Po vytažení z půdy každou mrkev opatrně očistěte od hlíny a odstraňte nať. Nikdy ji nemyjte vodou. Jakmile bude připravená k uskladnění, uložte mrkev na chladné a suché místo, například do sklepa.

