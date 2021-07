Vyžeňte mravence ze zahrady: Jak poznat královnu? Co se stane, když ji zabijete?

Mraveniště je místem, které slouží mravencům jako hnízdo, které si budují pro přežití celé své kolonie. Hlavní a jedinečnou roli v něm má ovšem jejich velitelka, od níž se odvíjí veškeré dění. Mravenčí dělnice a samci mají svou mravenčí královnu, kterou nade vše uctívají. Jak ji poznat?

Zdroje: sciencing.com, lesycr.cz

Kolonie mravenců mohou nepříjemně narušit chod vaší klidné domácnosti, ale i života na zahradě. Usazují se kdekoliv, kde je láká jídlo a voda. Takže si chraňte nejen kuchyně, ale i koupelny a dvorky.

Hierarchie mravenců

Mravenci jsou drobný blanokřídlý hmyz s velikostí od několika milimetrů po několik centimetrů. Jejich tělo tvoří jasně oddělené části – hlava, hruď a zadeček

Královna je vždy hlavní aktérka a jedná se o pohlavního jedince, který dosahuje délky až 11 milimetrů. Její zbarvení je skoro stejné jako mají dělnice, ovšem hruď a zadeček má oproti nim velmi lesklý. Je krátkodobě okřídlená, protože po páření si křídla ulomí, aby využila křídelní svalovinu pro získání energie na založení kolonie. V říši hmyzu se jedná o jednoho z nejdéle žijících tvorů, dožívá se s přehledem až dvaceti let.

Královna je vždy hlavní aktérka a jedná se o pohlavního jedince. Zdroj: Cornel Constantin/shutterstock.com

Dělnice jsou vlastně neplodné modifikace samičky, křídla nemají a žijí něco kolem 6 let. Tvoří nejpočetnější kastu z celého mraveniště a zajišťují chod celého mravenčího státu. Shánějí potravu, starají se o potomstvo a také chrání hnízdo.

Mravenčí samec je tmavě zbarvený okřídlený pohlavní jedinec, který je veliký asi jako dělnice. Žije pouze krátkou dobu a po páření umírá.

Založení kolonie

Novou kolonii zakládá mravenčí královna. Po opuštění hnízda provádějí mravenci svatební let, při němž jsou královny oplodněny samečky. Královna si uloží ejakulát samečka do orgánu na konci svého zadečku, tzv. spermatéky, a využívá pak samečkovy spermie po celý život. Mravenčí samečci několik dní na to hynou. Královna si najde vhodné místo k založení hnízda, postaví jednoduché mraveniště a vychová první generaci dělnic. Od toho okamžiku o získávání potravy a obranu kolonie dbají dělnice a královna se stará jen o kladení vajíček. Právě zakládání kolonie je nejriskantnější období v životě mraveniště a převážná část královen se v tomto období stane obětí predátorů nebo uhyne.

Pohlaví potomstva

Královna rozhoduje o pohlaví potomstva. Z oplodněných vajíček se rodí dělnice, z neoplodněných samečci. Královna zároveň vylučuje sekret, který zabraňuje, aby se z larev vyvinuly nové královny; pokud chce zplodit nové královny, přestane sekret vylučovat. U některých druhů jsou i dělnice schopny snášet neoplodněná vajíčka, k čemuž se uchylují v případě, že královna zemře a kolonie je na pokraji zániku.

Jaká nastane situace, když zemře? Odpověď je jednoznačná. Kolonie postupně zahyne také. Zdroj: Pavel Krasensky/shutterstock.com

Co se stane, když přijdou mravenci o svou královnu

Královna je zodpovědná za chod celého mraveniště. Jaká nastane situace, když zemře? Odpověď je jednoznačná. Kolonie postupně zahyne také. Mravenci neutečou na jiné území či do jiného mraveniště. Nadále plní svou funkci a budují mraveniště, dokud nezemřou věkem či díky vnějším příčinám.

Jak královna může přijít o život

Vzhledem k situaci, že královna většinou žije po celý svůj život skrytá uvnitř kolonie, jsou pouze dva možné důvody, jak zemře. A to díky dělnicím nebo vlivem člověka, který je dle odborných rad vyláká pomocí horké či mýdlové vody nebo prostředkem na hubení hmyzu.