Jak poznat na rostlinách, že jim chybí dusík? Pozor! Může je to i zabít

Bez dusíku to prostě nejde. Bez něho vám rostlina nebude růst, zelenat se ani plodit. Více informací najdete v dnešním článku.

Už v 19. století se vědělo, že je dusík jedním ze základních stavebních prvků všeho živého. Látková výměna se bez něj neobejde – jak ta lidská, živočišná, tak i ta rostlinná. Je důležitý ke spoustě procesů, bez kterých se rostlina neobejde.

Když dusík chybí…co se to postupně děje

ve střední a horní části rostliny se rychleji zvětšují listy

rostlina má světlejší barvu než ostatní

listy v horní části mění barvu na světle zelenou, menší listy dostávají nádech fialové barvy

u stonku se začínají objevovat fialové proužky

spodní listy žloutnou, nakonec odpadnou

celkový růst rostliny se zbrzdí

střední i horní listy začínají žloutnout

nucená tvorba květu, zásadní ztráta listu

Rostlina je při nedostatku dusíku náchylnější k nejrůznějším nemocem a k napadení hmyzem.

Jaké jsou příčiny nedostatku dusíku

obsah dusíku v půdě/substrátu je nedostačující

v okolí kořenů je příliš vysoké pH

nadbytek draslíku, manganu a zinku v půdě/substrátu

příliš mnoho chloridů v půdě

kořenový systém může být poškozený, napadený nemocemi nebo je má půda příliš nízkou teplotu

dusík může chybět i z důvodu, že jste k rostlině přidali něco s vysokým obsahem uhlíku (piliny, rašelina, sláma)

Dusík lze zvýšit i přidáním lógru do substrátu. Zdroj: Monthira / Shutterstock.com

Jak to napravit?

Pohnojte hnojivem s vysokým obsahem dusíku. Lze aplikovat i listové hnojivo, které je nejvhodnější nanést ke konci dne na spodní listy. Pokud máte dobře uleželý koňský hnůj, přihoďte ho k rostlině do půdy.

Můžeme předejít nedostatku dusíku? Ano, jde to. Například používáním vhodných hnojiv nebo podrobnějším nastudováním o rostlině, co se týká teploty, světla, vlhkosti nebo kyselosti půdy. Dusík lze zvýšit i přidáním lógru do substrátu.

Někdy je složité nedostatek dusíku rozeznat, žloutnout listy vám mohou i z jiných příčin. Například stojatá voda, hlístice a choroby půdy.