Jak poznáte, že dýně jsou zralé a že je máte sklidit?

Dýně se obvykle sklízejí od konce srpna do konce října. Záleží na odrůdě, kterou pěstujete. Jejich vegetační doba je 110 až 130 dnů. Jak poznáte, že jsou zralé a jak je správně sklidit a uskladnit?

Dýně byla před pár lety plodinou, která musela o přízeň pěstitelů i konzumentů bojovat. Znali jsme především jeden druh, který měl specifickou chuť. To se však změnilo. Už nyní si můžeme vypěstovat na přípravu snadnou dýni hokaido, či máslovou nebo špagetovou dýni. Ty mají v kuchyni bohaté využití.

Sklizeň dýně

Správná sklizeň a uskladnění významně prodlouží životnost této tykvovité zeleniny. Pokud chcete, aby vám plody vydržely až do jara, uložte pouze ty dýně, které nejsou potlučené, nahnilé nebo promáčklé.

Dýně nemají rády vlhko. Preferují sucho a teplotu od 10 do 15 °C. Zdroj: Mary Prentice/Shutterstock.com

Jak dýně skladovat

Dýně nemají rády vlhko. Preferují sucho a teplotu od 10 do 15 °C. Ideálním místem k uskladnění je dobře větraný sklep. Mnoho lidí vyzkoušelo také jejich skladování na chodbě panelákového bytu. I to je možné, protože dýně vyšší teplotu snesou. Voda se z nich ale bude rychleji odpařovat a slupka ztvrdne, takže se bude postupem času hůř loupat. Plodům dopřejte přísun vzduchu ze všech stran. Důležité je, aby se vzájemně nedotýkaly. Mohly by se začít kazit. Dýně skladujte nejlépe na dřevěných roštech nebo v papírových krabicích vystlaných senem.

Jak poznat zralou dýní

Zralou dýni poznáte snadno. Jakmile přestane růst, její stonek zdřevnatí. Okolo nasazení stopky jsou na slupce vlasové trhlinky a plod má výraznou barvu. Když na něj poklepete, uslyšíte dutý zvuk.

Správná sklizeň a uskladnění významně prodlouží životnost této tykvovité zeleniny. Zdroj: phBodrova/Shutterstock.com

Jak dýně sklízet

Ke sklizni vyberte slunečný den. Ostrým nožem nebo čistými zahradnickými nůžkami odřízněte plod od rostliny. Stonek neodstřihávejte příliš blízko u dýně, nechte ho dlouhý cca 8 až 10 cm. Čím delší stonek bude, tím déle můžete dýni skladovat. Hned po sklizni plody nedávejte na místo, kde mají přežít zimu. Umyjte je od zbytků hlíny, aby se na nich zbytečně nemnožily bakterie a plísně. Poté je nechte dva až tři týdny osychat na teplém a suchém místě. Během této doby plody ještě dozrávají, zvyšuje se v nich podíl vitamínů a dužina získává intenzivnější aroma.

