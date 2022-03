Umíte přepichovat semenáčky zeleniny? Neničte rostlinky. Toto je správný postup

Rozhodli jste se, že si v letošním roce vypěstujete rostlinky zeleniny ze semínek? Pokud už máte za sebou výsev, připravte se, že jakmile povyrostou, přijde čas přepichování. Víte, jak na to? Držte se správného postupu, abyste si sazeničky nezničili.

Co si musíte nachystat?

Nádobky, do kterých budete rostlinky přepichovat - menší plastové květináčky, kelímky od jogurtu nebo speciální sadbovače. Substrát - použijte ten pro výsev a množení.

Hnojivo - ideálně granulované.

Náčiní - speciální přepichovací kolík, ale postačí i obrácený konec čajové lžičky nebo dětský příborový nůž.

Během přepichování je zapotřebí opatrnosti. Zdroj: Profimedia

Krok za krokem

Pokud jste semínka vyseli před pár týdny, určitě už z nich vyrostly mladé zelené rostlinky, které potřebují svůj vlastní prostor pro růst. Ty menší můžete dát do společné větší nádoby s dostatečnými rozestupy, ty větší potřebují vlastní nádobku.

Nezapomeňte, že nádoby musí mít odtokový otvor a před naplněním substrátem dejte na dno pár kuliček hnojiva. Substrát před použitím namokřete, aby byl „tak akorát” vlhký.

Následně přichází proces přepichování, během kterého postupujte obzvláště opatrně, abyste rostlinku nepoškodili.

Náčiním podeberte semenáček a vyloupněte jej i s částí balu ze substrátu. Nesmíte však přitom poškodit kořínky. Zapletly se kořínky více rostlinek do sebe a nejdou oddělit? Nevadí, ponechejte nepoškozenou pouze tu nejsilnější.

Do nádoby pro výsadbu udělejte důlek a sazeničku do ní vložte. Dejte pozor, aby lístky byly vždy nad zemí.

Jemně zahrňte substrátem, lehce jej utlačte kolem - sazenice musí držet vzpřímeně. Na závěr opatrně zalijte, ideálně odstátou vodou.

Stejným způsobem postupujte i u ostatních rostlinek, dokud nebudete mít hotový celý výsev.

Substrát kolem sazeničky dobře utlačte. Zdroj: Profimedia

Dostatek světla

Výsadbu byste poté měli přemístit na chladnější místo, ovšem s dostatečným množstvím světla. To rostlinky potřebují pro svůj další růst. Teplota by měla být kolem 15 °C. Do volné půdy se mohou rostlinky vysadit až tak za 6 týdnů, před tím se však musí začít otužovat. Stačí je přes den, kdy nemrzne, na chvíli vyndat ven. Poslední týden před vysazením jim dopřejte dávku živin v podobě vhodného hnojiva.

