Jak přesadit papriky: Málokdo zná správný postup. Podívejte se, jak na to

K nejoblíbenější zelenině pěstované u nás patří rajčata, hned po nich papriky. A to jak sladké, tak i ty trochu ostřejší. Jak na správné přesazování paprik, abyste zbytečně nepřišli o úrodu? Máme pro vás podrobný návod!

Papriky jsou mezi pěstiteli hned druhou nejoblíbenější plodinou, přestože jejich pěstování není úplně snadné. Papriky jsou přesně tou zeleninou, která první symbolizuje příchod jara. Semena papriky je třeba zasít co nejdříve, aby z nich nakonec byly vzrostlé rostliny. Cos nimi dál? Ukážeme vám, jak je správně přesadit.

Pomalý rozjezd

Jak jsme již naznačili, papriky jsou skutečně jarní ptáčata, zároveň ale potřebují delší čas na rozjezd. Pokud jste stihli semínka vysít včas, nyní byste měli mít už docela pěkné rostlinky.

Jak s nimi nejlépe naložit, se podívejte v tomto videu:

Klíčové je najít čtyři lístky na rostlince, což znamená, že papriky už disponují dvěma lístky pravými. Právě to je čas, kdy je dobré sazeničky pikýrovat.

Jak pikýrovat sazenice paprik

Dva pravé lístky na sazeničkách značí, že je čas přesazování. Připravte si malé kelímky, mohou být třeba od jogurtu, a na dně do nich udělejte díru, aby měla kudy procházet přebytečná voda. Naplňte kvalitní zeminou a prstem do ní udělejte důlek. Odeberte trsy paprik z původní nádoby a opatrně rozdělte na jednotlivé sazeničky. Jsou skutečně křehké, takže to chce velmi jemné zacházení. Každou sazeničku prohlédněte.Pokud má příliš dlouhý kořínek, nebojte se jej o třetinu zkrátit, pak vám ze sazeničky vyroste krásná silná rostlina. Dejte do připraveného provizorního květináčku a zasypejte hlínou až k nejspodnějším lístků.

S pikýrováním musíte počkat na správnou chvíli. Zdroj: Shutterstock.com / Anest

Nechte sazeničky ještě chvíli v teple

Zalijte přesazené papriky rozprašovačem a nechte je ještě odpočinout na teplém slunečném místě. Druhé přesazování nechejte až na druhou půlku května. Po "zmrzlých mužích", aby vám papriky nezničily mrazíky. Jakmile oslaví svátek Žofie, je čas dát paprikám domov venku. Sázejte je po dvou sazeničkách, má to své dobré důvody. Sazeničky se k sobě přitulí, propletou se a budou podpírat jedna druhou. Pokud se rozhodnete raději sázet papriky sólo, nezapomeňte k nim dát oporu. Pamatujte, že paprikám svědčí slunečné místo. Vyhněte se proto stínu a dopřejte jim pravidelnou zálivku. Tato zelenina je na vodu poměrně náročná celou dobu svého růstu, tak na to pamatujte.

Množství květů napoví, jak velká bude nakonec úroda paprik. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kdy papriky vyštipovat?

První radost se objeví, když paprikové semínko začíná klíčit, druhá vlna nadšení propukne, když se sazeničky chytnou a třetí přichází s prvními květy signalizujícími budoucí úrodu. Pokud jich ale rostlinka má až moc, můžete je vyštipovat. Kvůli velkému množství květů může paradoxně méně plodit, protože všechny své potenciální plody nedokáže uživit. Vyštipováním jí s úrodou pomůžete. Pokud se vám do toho nechce, nechte odstraňování květů až třeba ke konci sezóny, aby se rostlina mohla soustředit na dozrání posledních narostlých plodů.

Zdroje: www.youtube.com, petrazahradnici.cz, dobrasemena.cz