Pikýrování rajčat je kritický moment. Pozor na chyby, ať si sazenice nezničíte!

Patříte-li mezi milovníky a pěstitele vlastních rajčat, jistě už máte vyseto i vyklíčeno. Sazeničky se mají k světu, ale už jim začíná být těsno? Přišel čas přesadit je! Přesaďte sazeničky rajčat do vhodnějších nádob a udělejte to jako profíci. Je to docela snadné. Jak přesadit rajčata?

Pikýrování rajčat rukama zkušené zahradnice Pokud jste vyseli semínka do mělkých misek, určitě jste tím ušetřili spoustu místa, ale teď bude sílícím rostlinkám naopak chybět. Přišel čas je přesadit. Jak na pikýrování rajčat? Podívejte se na kratičké video z YouTube kanálu Zahrada pro radost, kde vám autorka nechá nahlédnout pod své ruce během přesazování: Nenechávejte sazeničky rajčat v mělké misce Kdy je správný čas na přesazování rajčat? Je to právě v době, kdy se na sazeničkách objeví krom oválných děložních, také první pravé lístky. Pokud se obáváte, že křehká rajčátka polámete, dejte si ještě týden nebo dva k dobru, ale neotálejte. Semenáčky paprik a rajčat na okenním parapetu už bude třeba přesadit. Zdroj: Elena Koromyslova / Shutterstock.com Nádoby volte hlubší než širší Nádoba, do které se hodí rajčata přesadit, by měla být již hlubší než širší, aby se mohl rostlině dobře rozvinout kořenový systém. Tyto nádoby mohou být jakékoli kelímky z plastu, ale také z přírodních materiálů, které později budete moci celé zasadit na konečné stanoviště. Volba je jen na vás. Pokud jste se rozhodli sít semínka přímo do kelímků nebo džifů, problém s přesazováním vás nyní ještě trápit nemusí, ale záleží jen na velikosti. I džify budou brzy příliš malé a nezbyde než dát sazenici více prostoru, nebudete je však muset vytahovat ven ze substrátu. Džify a přírodní nádoby můžou pěstování usnadnit, na druhou stranu něco stojí. Zdroj: Profimedia Sazeničky můžou do skleníku i na okno Jestliže máte vlastní skleník nebo fóliovník, ve kterém budete rajčata pěstovat, můžete je tam přesunout již na přelomu března a dubna. V jiném případě budete pokračovat v předpěstování v domácích podmínkách na dostatečně dobře osvětleném parapetu, kde nehrozí rostlinám prochlazení. A na jejich přesazení ven budete muset počkat až na stálejší počasí po zmrzlých, tedy do poloviny května.