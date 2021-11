Jak správně zazimovat cibuli zasazenou na podzim?

Lidé na zimu většinou své nářadí uklidí do kůlny a nechají zahradu ulehnout do tvrdého zimního spánku. Víte ale, že je mnoho zeleniny, kterou lze pěstovat i v tomto nevlídném období? Vybrali jsme pro vás cibuli!

Cibuli totiž můžete na podzim vysadit naprosto s klidem. A v čem je výhoda? Dočkáte se větších a chutnějších cibulí! Sazeničky by měly ještě stihnout zakořenit, ale neměly by vyrazit ze země!

I nyní se můžete pustit do práce, neboť sázet cibuli lze přibližně až do konce listopadu. Tak rychle do toho, ať se v příštím roce můžete těšit z vynikajících cibulek, kterou budete sklízet velice brzy.

Cibule je malý zázrak. Zdroj: Shutterstock.com

Výhody podzimního sázení

Jak jsme již psali v úvodu, cibule by měla být chutnější a větší, ale nejedná se o jediné výhody. Podzimní výsadba je lepší v tom, že sazenice stihnout zakořenit a do zimy vyráží vyzbrojené silným kořenovým systémem. Dalším plus je ochrana před škůdci, protože ti se vyskytují spíše na jaře.

A rozhodně nejlepší výhodou je fakt, že cibuli sklidíte časně zjara a dočkáte se své vlastní vitamínové bomby.

Cibule je velmi bohatá nejen na vitamíny, ale zároveň je plná důležitých látek. Zdroj: profimedia.cz

Jakou cibuli na podzim vysadit?

Můžete zasadit v podstatě jakoukoliv cibuli, ale nejlépe uděláte, když pořídíte cibuli ozimou. Ta zahrnuje několik odrůd, které jsou vhodné k přezimování. Některé jsou známé desítky let, jiné jsou horkou novinkou. Odrůda by neměla být náchylná k vybíhání. Smiřte se také s tím, že pokud nás letos čekají delší holomrazy, nevydrží žádná cibule, bohužel. Přírodě se poručit nedá.

V našich podmínkách se nejlépe bude dařit odrůdám:

Gerda – tato odrůda má 2x vyšší množství vitamínu C v nati. Využívá se zejména v italské a čínské kuchyni.

Hiberna – velká kulovitá cibule, která je vysoce výnosná a dobře přezimuje.

Augusta – sklízet ji budete brzy, neboť má krátkou vegetační dobu. Augusta nabízí středně velkou velikost cibule.

Jak na sázení

Sazeničky se dávají do 8 až 10 cm hloubky, což je více než při výsadbě na jaře, aby byly sazeničky chráněny před mrazem. Měly by být od sebe zhruba 5 centimetrů a řádky udělejte od sebe asi 15 cm. Sazenice důkladně překryjte zeminou.

Až tohle všechno dokončíte, dejte si tu práci a překryjte záhon netkanou textilií.

Nezapomeňte na zálivku! Obzvlášť, kdyby byl suchý podzim.

Až napadne v zimě sníh, pokud tedy nějaký napadne, nelekejte se, nic se sazenicím pod sněhovou pokrývkou nestane.

Právě podzim je naprosto ideální dobou, ve které lze zasadit cibuloviny. Zdroj: profimedia.cz

Skladování cibule

Pokud budete sklízet rané suché cibule, musíte počítat s tím, že vám uskladněná vydrží max. tři až šest měsíců.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, gardenerspath.com, sazenicka.cz