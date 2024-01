Chcete přilákat včelky a hmyz na zahradu? Směle do toho! Připravte jim zahradu plnou jídla i pití bez pesticidů. Poradíme vám, které květiny včely stoprocentně přilákají.

Přilákejte včely do zahrady!

Do jara je ještě času! Jenže netrpěliví zahrádkáři už si malují, jak a co letos předpěstují, zasadí a také sklidí. Aby přišlo i na tu sklizeň, není nutné jen starat se a zalévat. Klíčové je opylení a s ním jaksi spoléháme na hmyz. Včelky a čmeláci, ale i další polétavý hmyz živící se nektarem z květin, je důležitější pro lidské přežití než všechny možné výmysly moderní doby. Jak to udělat, aby přiletěly včelky právě na vaši zahradu? Nabídněte jim něco dobrého!

Včely překvapivě milují zrovna květy té zeleniny, kterou vy rozhodně nebudete chtít nechat kvést. Obecně je velmi zajímají kvetoucí košťálové zeleniny, ale jedna z nich je prý naprosto nedostižná. Je to brokolice. Tu asi nebudete chtít hmyzu obětovat, ale pokud vám snad nedopatřením vykvete, nechte ji být. Alespoň hmyzu bude k užitku.

Pokud ale opravdu zvažujete mít na zahradě brokolici nejen pro sebe, ale i pro hmyz, neutrácejte za sazenice a naučte se pěstovat brokolici ze semínek. Právě s tím vám poradí toto video z YouTube kanálu eChaluparka.

Včely a hmyz se budou mít jako v sedmém nebi

Včely láká především pestrost, i když některé květy je zajímají významně víc než jiné. Navíc, pokud se chcete rozmanitosti květeny vhodné pro včely věnovat, zvažte také výsadbu či výsev rostlin, které kvetou v různá období roku. Pak by měl mít hmyz na vaší zahradě vždy nějakou květenu k dispozici. Včelám vyhovují také širší bohaté trsy květin než jednotlivé rostliny rozptýlené po zahradě.

Dalším důležitým pravidlem je minimalizace pesticidů. Většina běžných pesticidů nefunguje jen proti jednomu konkrétnímu druhu škůdce, ale likviduje i další hmyz.

Pokud budete mít v zahradě několik mělkých nádob s vodou nebo dokonce zásobníky s vodou, budou se u vás v létě napájet nejen sousedovy kočky, ale také ptáci a hmyz.

Které květiny přitáhnou včely na vaši zahradu?

A teď už jen vědět, co vysadit. Které květiny mají včely nejraději? Ač nepatří mezi naši květenu, do mnohých zahrad se vloudily i krásné a podmanivě vonící levandule. Veškerý hmyz je miluje včetně včel a motýlů. Levandulí je velké množství druhů, takže je možné pěstovat některé konkrétní druhy i ve vyšších polohách.

Slunečnice nebývají v zahrádkách běžné a je to docela škoda. Jsou opravdu nádherné a jestliže vám nevyhovují olbřímí stonky klátící se ve větru, vysejte trpasličí či středně velké druhy. I květem se mohou lišit, ale všechny jsou krásné.

Monardy, čili správně česky zavinutky, pocházejí z plání Severní Ameriky. Naše podnebí jim vyhovuje a nejčastěji najdete rudě a fialově kvetoucí varianty třapatých květů.

Oblíbené jsou také různé bylinky jako šalvěj, dobromysl nebo máta, které ovšem nejčastěji sklízíme už před nebo během květu. Proto jejich výsadba nebývá pro včely nijak zajímavá, ledabyste se rozhodli bylinky oželet.

Třapatky a třapatkovky, čili rudbekie a echinacey, jsou také oblíbené u včel. Samozřejmě i kvetoucí ovocné stormy a keře či zelenina lákají hmyz. Sem patří nejen již zmíněná brokolice a veškeré košťálové i tykvovité zeleniny, které jsou však asi nejlákavější. Z ovocných stromů mají včely nejraději jabloně a třešně, ale ty patrně jen kvůli nim vysazovat nebudete.

