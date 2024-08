Pokud chcete, aby vaše muškáty kvetly celou zimu, určitě tohle udělejte na podzim

Kateřina Jelínková 18. 8. 2024 clock 4 minuty video

Také si myslíte, že s podzimem musíte přijít i o poslední květy muškátů, které krášlily vaši zahradu nebo okna po celé léto? Je to omyl, tyto krásné rostliny mohou kvést dokonce i v zimě, ale musíme pro to také něco udělat. Naučme se to a muškáty nepřestanou kvést.

Muškáty můžeme pěstovat buď v květináčích, nebo zasazené přímo v záhoně. S těmi hrnkovými budeme mít přece jen o trochu méně práce, ale zásah si zaslouží také. Rostliny, které v teplém období roku rostly na záhonu, budeme muset ze všeho nejdříve přesadit do květináče, abychom je mohly umístit do tepla. O přezimování muškátu hovoří také youtubové video v kanálu Rok zahradníka: Zdroj: Youtube Přesaďte je... Přesadit ale můžeme i hrnkové muškáty. Proč? Bude totiž vhodné zkontrolovat jejich kořeny a případné odumřelé nebo napadené části odstranit. Totéž uděláme s rostlinami, které budeme domů stěhovat ze záhonu. Všechny rostliny také zkontrolujeme a případně zlikvidujeme jakékoliv škůdce, které bychom na nich objevili. Odstraňte zbytečné části V podzimní péči o muškáty nesmíme vynechat ani další důležitý krok, kterým je prořez rostlin. Staré, suché, poškozené nebo jakkoliv napadené listy, a klidně i celé výhony, musí v tuto chvíli pryč. Uvědomme si, že zimní kvetení odebere rostlinám hodně energie, kterou nebudou moci doplňovat díky slunečním paprskům v takové míře, jako je tomu v létě. Proto jim musíme pomoci a nechat na rostlině skutečně jen zdravé a životaschopné části. Dlouhé výhony, i když jsou zdravé, zkrátíme raději přibližně na polovinu až třetinu jejich původní délky. Hlavní je světlo Jak jsme již zmínili, pro muškáty a jejich zdravý růst je nezbytné přirozené světlo. V létě na zahradě nebo třeba na okenním parapetu si jej užívají do sytosti, ale i v zimě jim musíme dopřát co nejsvětlejší místo. Proto je umístíme co nejblíže k oknu. Máte-li v domě na výběr, pak byste měli volit okna situovaná k jihu nebo západu. Právě takové umístění muškáty ocení nejvíce. close info Profimedia zoom_in Přesadit a ostříhat nemocné a suché části Pozor na radiátor Jestliže je třeba umístit muškát ke světlu, neznamená to, že by se měl objevit poblíž radiátoru, nebo dokonce na něm. Proto raději volíme speciální konstrukci, kterou postavíme ke zdi blízko okna. Stejně tak může rostlinám ublížit i průvan, který my často ani nevnímáme. I když to není tak úplně jednoduché, pokuste se požadavky muškátů splnit, protože jen tak se vám v zimě odmění nečekanými květy. Nesmí nastydnout Všechny již zmíněné kroky je třeba provést na podzim, ještě než přijdou první mrazíky. Ani potom ale nebude ještě vyhráno, protože přijde zimní období, které přinese další pěstitelské výzvy. Neměli bychom totiž dopustit, aby teplota v místnosti s muškáty klesla pod 15 °C. Chodby nebo nejrůznější zimní zahrady tedy nebudou pro tyto účely ideální. Zalévat, ale opatrně Jak je to se zaléváním muškátů v chladném období? Jako většina ostatních rostlin, i tyto se v zimě spokojí s menší frekvencí zálivky. Přesto bychom měli květináče pravidelně kontrolovat a doplnit vláhu ve chvíli, kdy bude substrát na povrchu suchý. Velkou chybou by bylo přemokření, které brzy vede k zahnívání a odumírání kořenů. Hnojte je s rozumem Spolu s vodou musíme muškátům pro zimní kvetení dopřát také dostatečnou výživu, hlavní roli tentokrát dostane fosfor, který je důležitý pro podporu kvetení. Hnojení stačí dvakrát měsíčně a dávky hnojiva by měly být přibližně poloviční než v letních měsících. S tímto režimem začneme ihned ve chvíli, kdy muškáty na podzim přesadíme a udržíme jej až do jara. Odměnou za naši péči bude rozkvetlý byt po celou zimu. Související články close Zahrada Stačí jedna kapka a muškáty nepoznáte: Začnou rychle růst a přetékat květy video close Zahrada Trvalky, které neuschnou: Tyto květiny vydrží, i když je zapomenete zalít před dovolenou video Zdroje: www.homesandgardens.com, www.idealhome.co.uk, www.gardeningetc.com

