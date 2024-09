Pivoňky patří mezi oblíbené trvalky. Aby vám dostatečně prospívaly, nezapomeňte je pořádně zazimovat. Jak?

Mít na zahradě pivoňku je jako mít v galerii ten nejvzácnější obraz… Můžete se na něj dívat roky a nikdy vás neomrzí. A to platí i v případě těchto rostlin. Jejich historie sahá až 1000 let před naším letopočtem. Jako první je pěstovali Číňané, kteří pivoňky nazývali božskými květinami a věřili, že komunikují s tím největším Universem.

Dodnes na ně nezapomněli a kromě keřů na zahradách si pivoňky hýčkají coby delikatesu. Populární jsou hlavně okvětní lístky, které se používají na salát, jako ozdoba dezertů nebo limonád… Do Evropy se pivoňky dostaly ve velkém až v 19. století. A do květomluvy se zapsaly jako symbol romantiky, elegance, cti, jara, bohatství a štěstí. Takže když vám někdo daruje pivoňku, tak vám přeje vlastně to nejlepší…

Všechen plevel musí pryč!

Sehnat pivoňku v květinářstvích není snadné. Leckdy se vám to nemusí podařit ani v její vrcholné sezóně. Proto je lepší mít své pivoňky na zahradě a těšit se z jejich voňavých květů. Ale není to zadarmo. Pivoňky jsou teplomilné, milují vápenatou půdu a pravidelnou zálivku.

Na konci léta si nárokují pořádnou porci hnojiva… Starost o ně nekončí ani na podzim, kdy je potřeba rostlinky pořádně zazimovat. Jak? První věcí, kterou byste měli udělat, je odstranění jakéhokoliv plevele, který by mohl pivoňkám krást živiny a vláhu.

Pozor: Půdu v okolí rostlinky nikdy neokopávejte, protože byste mohli narušit pivoňkové puky, ze kterých příští rok vyraší nové listy a květy.

Čekání na velký řez

Vaším hlavním úkolem je ale prořezávání! To se týká hlavně bylinných druhů pivoněk, které před zimou potřebují trochu odlehčit. Ještě než se pustíte do práce, měli byste veškeré nástroje vydezinfikovat, protože pivoňky jsou extrémně citlivé na bakterie.

„K samotnému řezu pivoněk přistupujte jen tehdy, až je jejich nadzemní část seschlá a zažloutlá,“ doporučuje odborník a dodává, že uspěchávat tento „očistný proces“ se nevyplácí: „Zejména v případě odrůd jako Kansas, Peter Brand, Festiva Maxima je lepší posečkat klidně až do konce října, kdy se vývoj rostlinek ukončí a jsou připraveny na hlubší zásah.

Odstranění uschlých částí

Samotný řez už tak složitý není. Můžete ho provést ručně nebo i sekačkou, kdy odstraníte porost zhruba tři až čtyři centimetry nad zemí. Veškerý rostlinný odpad můžete rovnou hodit na kompost! Řez je pro pivoňky extrémně důležitý, protože je chrání před případným houbovým onemocněním. Zároveň jim odlehčí a příští rok budou krásně kvést…

Ochranka proti mrazu

Máte strach, že by vám vaše pivoňky umrzly? Nebojte se… Tento typ rostlin je většinou vůči mínusovým teplotám odolný. Výjimkou jsou nově vysazené pivoňky nebo odrůdy, které jste množili dělením. U nich je lepší vsadit na jistotu a přikrýt je na zimu chvojím. Budou pod ním do jara jako pod peřinou a příští rok vám krásně vykvetou.

