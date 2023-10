Česnek z vlastní zahrádky může kromě radosti znamenat i nemalou finanční úsporu, a proto je dobré pustit se do jeho pěstování. Musíme si ale také uvědomit, že jde tak trochu o primadonu, která si nenechá jen tak něco líbit. Bude proto dobré vědět, jaké podmínky bychom mu měli připravit.

V krátkosti a obecně bychom si měli pamatovat, že pozemek pro česnek by měl být slunný s lehčí nepřehnojenou půdou a rozhodně ne příliš mokrý. To je základ, bez kterého se neobejdeme. A nyní přijdou na řadu další podmínky, které si česnek klade a na nichž celkem kategoricky trvá. Pojďme se na ně podívat.

Musíme znát historii pozemku

Správná příprava pozemku začíná vlastně už v předchozích letech. Česnek totiž vyžaduje vyloučení některých předplodin, a to až pět let zpětně do historie. Jednak tím předejdeme zbytečným chorobám, a pak se také zbavíme například vysokého obsahu dusíku v půdě, který česneku rozhodně neprospívá. Pokud nemáme paměť tak dobrou, abychom si zpětně vybavili, co kde na zahradě v minulosti rostlo, je opravdu dobré vypracovat si plánek, do kterého si budeme rozmístění plodin každoročně zakreslovat. Před česnekem by totiž neměl na stejném záhonu být ani on sám, ale také třeba cibule, pažitka, rajčata nebo pórek.

Organické hnojení pozemku

Pozemek, který připravujeme pro česnek, bychom neměli ošetřovat čerstvým hnojem, ale raději dobře uleželým kompostem. Využít můžeme také zelené hnojení například vikví huňatou, kterou na pozemek vysejeme a následně zaoráme nebo zaryjeme přibližně osm týdnů před plánovanou výsadbou. Tím dosáhneme optimálního množství všech prvků, které tato plodina pro svůj dobrý růst potřebuje. Příliš dusíku je pro česnek nejen zbytečností, ale i momentem, který bude na překážku dobré sklizně.

Chemie? Troška nevadí...

Pokud se rozhodneme pozemek přece jen trochu podpořit i koupenými hnojivy, budeme vybírat taková, která obsahují síru (například ve sloučenině síranu draselného) a naopak v ideálním případě vůbec neobsahují chlór. I když se mnozí zahrádkáři zcela správně snaží stranit chemii na svém pozemku, takové hnojivo česneku určitě prospěje – hlavně v případě, kdy nemáme k dispozici dostatek organického materiálu.

Ryjte raději hlouběji

Česnek se také ve velikosti úrody odvděčí za důkladnou přípravu půdy do hloubky. Pokud jej budeme pěstovat například po bramborách, máme o část práce méně, jejich sklizeň už sama o sobě půdu většinou provzdušní. V ostatních případech se vyplatí pozemek zrýt nebo zorat přece jen o něco hlouběji, což poznáme o pár měsíců později na výnosu. Neváhejme tedy a pusťme se již nyní do důkladné přípravy pozemku.

Za pokus nic nedáme

Nemáte zahradu s takovými podmínkami, které by česneku “na první dobrou” vyhovovaly? I tak můžete zkusit pár stroužků zasadit. Jsou totiž výjimky, kdy se této plodině z prakticky nevysvětlitelných důvodů daří i tam, kde bychom to podle všech pravidel jejího pěstování rozhodně nečekali. Tak třeba česnek překvapí i vás.

