Je nejvyšší čas připravit zahradu na podzim: 10 kroků podle profesionálů

Přestože je momentálně léto na vrcholu, sv. Anna již ohlásila příchod méně teplých nocí a postupně se zkracujících dní. Ačkoliv se jistě ještě kocháte výsledky své práce a bohaté úrody, nastává čas, kdy je potřeba pomalu připravit zahradu na podzim. Poradíme vám jak.

Zanedlouho končí prázdniny a nastane babí léto. Období, které ještě často přináší příjemné slunečné dny, a to bez náročných tropických veder, kdy je pobyt na zahradě velmi příjemný. Dozrává ovoce i zelenina, některé druhy již mají odplozeno, zpravidla ještě kvetou růže a některé okrasné keře, stejně tak dokvétají poslední letničky a podzimní trvalky jsem v plném rozkvětu. Pokud chcete pomalu připravit zahradu na podzim, měli byste začít již nyní. S trochou drobných činností zajistíte, že budou vaše rostliny zdravé a silné i v nadcházejících měsících a další sezóně. Profesionální zahradníci doporučují následujících níže uvedených 10 kroků, které byste neměli nikdy podcenit.

Na podzimní variace od zahradnických profesionálů se podívejte v tomto videu na Youtube na kanálu Domácí zahradník:

Skliďte veškerou úrodu

Zralé ovoce a zeleninu sesbírejte a očešte, co lze zpracujte, anebo uložte do lednice či do chladného sklepa. Pokud nemáte úrodu kam uskladnit, můžete ji darovat nebo i výhodně prodat do výkupen. Sklidit byste měli včas, a to ještě před příchodem zimy, jinak o zralé plody zbytečně přijdete.

Sklízejte veškerou úrodu. Zdroj: Shutterstock

Vysejte poslední zeleninu

Přestože teď sklízíte, můžete si ještě i v tomto období vysít například polníček, ředkvičky a pekingské zelí, špenát, mangold nebo růžičkovou kapustu a užít si tak ještě na podzim čerstvé zeleniny.

Zelené hnojivo

Připravte si na sklizených prázdných záhonech tzv. zelené hnojivo. K vysázení je výborná například svazenka vratičolistá. Nejenže rychle roste, ale určitě vás potěší ještě v září a říjnu její květy. Na podzim pak rostlinu zaryjte do půdy.

Zabraňte chorobám

V tomto období se můžete pustit do likvidace částí rostlin, které již začínají odumírat a jsou po odkvětu. Díky tomu zabráníte možnému šíření nežádoucích chorob a škůdců. Právě odumřelé stonky a listy bývají jejich častým úkrytem a místem, odkud se neřízeně dále šíří. Rostliny se budou moci dále zdravě vyvíjet.

Mulčujte záhony

Díky tomu, že pokryjete záhony mulčem, bude se v nich udržovat lépe stálá teplota a vlhkost. Zároveň také zabráníte zbytečnému prorůstání plevele, ochráníte kořeny před případným mrazem a napomůžete postupnému rozkládání organické hmoty. Použít můžete nejen kůru, ale i štěrk nebo listí.

Rostliny přihnojte

Během konce léta či počátečního podzimu byste měli ještě provést poslední hnojení rostlin před nástupem zimy a obdobím vegetačního klidu. Využijte prostředky s vysokým obsahem draslíku, který je důležitý právě pro zdravý růst, a také s dostatečným množstvím fosforu, který posílí kořenový systém a připraví ho na zimní období. Podzimní hnojení pomůže rostlinám mnohem lépe přečkat zimu a podpoří tvorbu květů na další sezónu.

Zálivka s rozvahou

Vzhledem ke snižujícím se teplotám vzduchu se snižuje potřeba rostlin vláhy. Postupně tedy snižujte dle počasí frekvenci a množství zálivky. Mnohé rostliny tak ušetříte neblahému přemokření a riziku hnilob a plísní.

Postupně snižujte dle počasí frekvenci a množství zálivky. Zdroj: Profimedia

Postarejte se o trávník

Připravte se, že bude potřeba také řádně ošetřit trávník. Poslední sečení trávníku by mělo být provedeno předtím, než teploty začnou výrazně klesat. Profi zahradníci doporučují trávník nechat na zimu kratší, aby nedocházelo k tvorbě plísní a dalších chorob. Upravte také do požadovaného tvaru okraje trávníku. Stačí je zrýt a řádně urovnat. Pokud chcete mít okraje trávníku naprosto rovné, lze využít jako pomůcku dlouhé prkno.

Výsadba cibulovin

Právě ve druhé polovině září nastane období obdivovatelů jarních kvetoucích cibulovin. Právě v tuto dobu byste totiž měli cibulky vysadit. Jedná se například o cibulky tulipánů, narcisů či hyacintů. Jarní cibuloviny tak stihnout do zimy řádně zakořenit. Pokud je podzim teplý, lze cibulky vysadit ještě během podzimu.

Postarejte se o náčiní

Stejně jako se staráte o rostliny, je potřeba dát náležitou péči i všemu zahradnímu náčiní a přístrojům, které vám práci během sezóny usnadňují. Každý kousek náležitě očistěte, opláchněte, vysušte a uskladněte na suchém a bezpečném místě. Platí to samozřejmě i o zahradním nábytku a dekoračních prvcích, které by zimní počasí poničilo.

Zdroje: www.lifehacker.com, www.medium.seznam.cz, www.magazinzahrada.cz