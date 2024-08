Okurková sezóna se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Pokud jste se však okurek stále dostatečně nenabažili, zahradník odhalil, jak je možné okurkovou sezónu prodloužit. Podívejte se.

Okurková sezóna znamená období, kdy se nic zvláštního neděje. Co se ale opravdových zelených plodin týče, okurková sezóna, neboli sezóna okurek, trvá od května do srpna. Což znamená, že se toto období pomalu, ale jistě, blíží ke svému konci.

Pokud však chcete sezónu okurek prodloužit, není to nemožné. Zahradník totiž odhalil tajemství, jak. Jak na to, abyste měli okurky déle? Podívejte se, není to tak složité, jak si myslíte.

Video, jak prodloužit okurkovou sezónu, najdete na Youtube kanále CaliforniaGardener:

Zdroj: Youtube

Jak prodloužit sezónu okurek

Okurkám většinou trvá od zasetí zhruba 14 týdnů, než vyrostou, a vy je budete moci sklízet a nabažit se jejich plodů. Jenže od května do srpna je to stále málo. Pokud se však budete řídit následujícími radami, budete moci sklízet okurky až do prvních říjnových mrazíků.

Jako první je velice důležité, abyste okurky ochránili před chorobami a škůdci. Proto je ideální okurky pěstovat ve skleníku, kam se škůdci nedostanou. Nebo, pokud nemáte skleník, k okurkám vysaďte doprovodné rostliny, které od okurek škůdce odlákají.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete prodloužit okurkovou sezónu do prvních mrazíků, je důležité, abyste je chránili před houbovými chorobami a škůdci.

Pokud chcete, aby vám okurky rostly až do října a péči o škůdce máte zařízenou, je ideální si zakoupit stimulátor růstu. Ten pomůže posílit kořenový systém, aby rostlina rychleji vstřebávala živiny z půdy. Jako další je důležité, abyste okurky udržovali v patřičném teple. Jakmile se ochladí, překryjte okurky textilií, která je ochrání před mrazem a větrem.

Okurková sezóna až do října

Také je naprosto zásadní, abyste okurkám dopřávali pravidelnou zálivku. Abyste se vyhnuli houbovým onemocněním, je potřeba zalévat rostlinu u půdy, aby voda pronikla ke kořenům. Pokud budete okurky zalévat zhora, na listech se může objevit spousta houbových chorob.

Pokud nebude výrazně pršet, okurky zalévejte každý den brzy ráno nebo večer. Posledním trikem je, abyste plody okurek sesbíraly hned, jak dorostou do patřičných rozměrů. Tím prodloužíte období plození.

